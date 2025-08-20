Mazzeo: “L’ultimo saluto a Marah Abu Zhuri a Pisa, un messaggio di pace”

Written by admin• 4:08 pm• Pisa, Politica

PISA- Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa di Antonio Mazzeo, Presidente del Consiglio Regionale della Toscana Antonio Mazzeo a seguito dei funerali di Marah Abu Zhuri, la giovane palestinese di 20 anni morta a Pisa.

“Oggi la Toscana ha dato l’ultimo saluto a Marah Abu Zhuri, una giovane di soli 20 anni. Arrivata a Pisa da Gaza già gravemente denutrita, nonostante l’impegno straordinario dei medici locali, non ce l’ha fatta. Il nostro ringraziamento più sincero va ai professionisti che l’hanno assistita, a cui esprimiamo piena fiducia e solidarietà di fronte agli attacchi ingiusti ricevuti in questi giorni. La storia di Marah ci ricorda che dietro ogni guerra e conflitto ci sono persone, volti e sogni spezzati. La Toscana ha scelto da tempo da che parte stare: umanità, pace e speranza, un impegno che continueremo a portare avanti con convinzione. Un grazie particolare va al sindaco Matteo Cecchelli, che ha seguito personalmente l’organizzazione del funerale, offrendo a Marah una degna sepoltura. L’ultimo saluto a Marah non deve restare solo un momento di dolore: deve diventare un monito. Non possiamo voltare lo sguardo davanti a chi chiede dignità e il diritto di vivere in pace“, conclude Mazzeo.

FOTO TRATTA DA FACEBOOK DI ANTONIO MAZZEO.

Last modified: Agosto 21, 2025