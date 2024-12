Sabato 21 dicembre open day al Canile “Soffio di Vento”

Written by admin• 11:00 am• Cultura, Eventi/Spettacolo, Pisa

L’assessore Gambini: “Un’iniziativa fondamentale per promuovere la cultura dell’adozione e il benessere degli animali”.

PISA – Sabato 21 dicembre, dalle 15 alle 17, il Canile “Soffio di Vento” di via di Granuccio a Ospedaletto apre le sue porte per un evento speciale. In programma un open day, a cui parteciperanno operatori e volontari, per sensibilizzare la comunità sull’importanza dell’adozione e della cultura cinofila.

«L’Open Day organizzato dal Canile “Soffio di Vento” – afferma l’assessore alle politiche ambientali del Comune di Pisa, Giulia Gambini – è un’opportunità fondamentale per promuovere la cultura dell’adozione e il benessere degli animali. L’amore e il rispetto per i nostri amici a quattro zampe sono valori essenziali per costruire una società più solidale e consapevole. Invito tutti a venire a conoscere i cani in cerca di una nuova famiglia e a contribuire con piccole donazioni per migliorare la loro vita. Ogni gesto può fare la differenza».

Last modified: Dicembre 18, 2024