RUniPace, confermati per il triennio 2026-2028 i coordinatori nazionali

PISA – L’Assemblea della Rete delle Università Italiane per la Pace (RUniPace) ha rinnovato all’unanimità, nella seduta del 3 dicembre 2025, il mandato alla coordinatrice e al coordinatore uscenti, Enza Pellecchia dell’Università di Pisa e Marco Mascia dell’Università di Padova, che guideranno la rete per il triennio 2026-2028. Il CISP – Centro Interdisciplinare “Scienze per la Pace” di Pisa e il Centro per i Diritti Umani dell’Università di Padova continueranno quindi a essere i punti di riferimento nazionali della rete CRUI, alla quale aderiscono 75 atenei.

«I primi tre anni sono stati intensi e ricchi di risultati – sottolinea Pellecchia – con il consolidamento del Dottorato di Interesse Nazionale in Peace Studies, che oggi conta 90 dottorandi, quattro General Course dedicati alla pace e alla trasformazione nonviolenta dei conflitti e un’ampia attività di Terza Missione. Possiamo finalmente dire che gli studi per la pace in Italia rappresentano una realtà strutturata».

Tra gli obiettivi del nuovo mandato, il rafforzamento delle attività già avviate e lo sviluppo di percorsi di ricerca transdisciplinari e interuniversitari, con un ruolo centrale affidato ai dottorandi in Peace Studies e alla rete dei tutor e supervisori. «L’intento – aggiunge Pellecchia – è valorizzare e diffondere le nostre ricerche anche a livello internazionale: studiare la pace in tempi di guerra significa contribuire alla costruzione di alternative scientificamente fondate alla retorica bellicista».

Un ulteriore asse strategico riguarda l’avvio di un dialogo permanente con presidenti di corsi di studio, coordinatori di dottorati e docenti impegnati in temi affini – trasformazione nonviolenta dei conflitti, diritti umani, sostenibilità, migrazioni, cambiamento climatico – per definire congiuntamente i contenuti di un insegnamento in Peace Studies. «L’Università di Pisa – conclude Pellecchia – continuerà a svolgere un ruolo guida, forte dell’esperienza maturata con il CISP attivo dal 1998 e con il corso di laurea in Scienze per la Pace avviato nel 2001».

RUniPace punta inoltre a consolidare una cooperazione stabile con enti locali, scuole e organizzazioni della società civile, con l’obiettivo di aggiornare i programmi formativi e orientare la ricerca in risposta ai profondi cambiamenti sociali e globali.

