Pisa, sospensione idrica nella notte tra martedì 16 e mercoledì 17 dicembre per lavori sulla rete

Written by admin• 11:46 am• Pisa, Attualità

PISA – Acque Spa informa che, per interventi programmati sulla rete idrica nel comune di Pisa, dalle ore 21:00 di martedì 16 alle ore 6:00 di mercoledì 17 dicembre sarà sospesa l’erogazione dell’acqua nelle seguenti strade: Adige, Aretino, Arno, Brenta, Cammeo, Campaldo, Cimabue, dei Bersaglieri, dei Macelli, del Marmigliaio, Fedi, Fiamme Gialle, Gabba, Giunta Pisano, Isonzo, Livenza, Natisone, Nelli, Niccolini, Po, Risorgimento, Rustichello da Pisa, Tagliamento, Uberti, Tevere, Traini, Vanni, Vecchia di Barbaricina; Andrea Pisano (tra via Bonanno e via Diotisalvi); delle Cascine (da via Nelli alla ferrovia); Pietrasantina (dal cimitero al sottopasso); San Jacopo (tra via del Marmigliaio e via dei Bersaglieri); larghi Cocco Griffi e dei Carabinieri; piazza Manin.

Al ripristino del servizio potranno verificarsi temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, che potrebbero interessare anche i quartieri Barbaricina, Cep, Porta a Mare, San Giusto–San Marco e altre zone di Santa Maria.

In caso di maltempo, l’intervento sarà rinviato di 24 ore.

Per segnalazioni relative a torbidità persistente o per ulteriori aggiornamenti, è attivo il numero verde 800 983 389.

Last modified: Dicembre 12, 2025