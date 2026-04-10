Roma – Pisa 1-0 3′ Malen

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PISA – Sono in campo allo Stadio Olimpico Roma e Pisa per l’anticipo della trentaduesima giornata del campionato di serie A EniLive. Ecco le formazioni ufficiali.

di Antonio Tognoli

PRE GARA. Il tecnico Hiljemark, deve rinunciare agli infortunati Marin e Denoon. Fuori per scelta tecnica Lorran e Iling-Junior. Davanti a Semper il tecnico svedese conferma la difesa che ha iniziato contro il Torino: ossia Calabresi, capitan Caracciolo e Canestrelli. A destra c’è la conferma di Leris, a sinistra c’è ancora spazio per Angori. In mezzo al campo c’è la conferma di Aebischer, mentre Hojholt vince il ballottaggio con Loyola e Tourè torna dal primo minuto, ma a centrocampo. In attacco al fianco di Moreo ci sarà Tramoni con Rafiu Durosinmi, che torna dalla squalifica, ma parte dalla panchina. Per quanto riguarda la Roma mister Gasperini deve rinunciare a Mancini al suo posto in difesa toccherà a Ghilardi che sarà affiancato a Ndicka ed Hermoso nella linea “a tre” davanti a Svilar. A centrocampo con l’indisponibilità di Konè e Wesley ci sono Pisilli e Rensch a completare la linea in mezzo al campo formata da Cristante sulla mediana con Celik a destra. In attacco Pellegrini e Soulè vengono schierati in appoggio a Malen che è l’unica punta. A Roma la temperatura si aggira intorno ai 17 gradi, sono circa 700 i tifosi pisani presenti nel settore ospiti.

IL PRIMO TEMPO. Sessantamila gli spettatori all’Olimpico in un’atmosfera come sempre emozionate. Il Pisa in maglia bianca gioca con il lutto al braccio per la morte di Mircea Lucescu allenatore all’ombra della Torre nella stagione 90-91 che è rimasto nel cuore dei tifosi. La Roma scende in campo con la classica casacca giallorossa. I padroni di casa passano subito in vantaggio: rilancio di Ndicka dalle retrovie, il controllo di Caracciolo non è impeccabile e lascia strada a Malen che si invola verso la porta e con il destro batte Semper. La Roma al primo tiro della gara nello specchio passa in vantaggio: 1-0. Ottavo gol stagionale per il numero 14 di Gasperini, dal suo arrivo a gennaio.

ROMA – PISA 1-0

ROMA (3-4-2-1): 99 Svilar; 87 Ghilardi, 5 Ndicka, 22 Hermoso; 19 Celik, 4 Cristante, 61 Pisilli, 2 Rensch; 18 Soulè, 7 Pellegrini; 14 Malen. A disp. 95 Gollini, 70 De Marzi, 12 Tsimikas, 3 Angelino, 24 Ziolkoski, 74 Seck, 76 Mirra, 8 El Aynaoui, 92 El Shaarawy, 78 Vaz, 20 Venturino, 97 Zaragoza. All. Giampiero Gasperini

PISA (3-5-2): 1 Semper; 33 Calabresi, 4 Caracciolo, 5 Canestrelli; 7 Leris, 20 Aebischer, 8 Hojholt, 15 Tourè, 3 Angori; 10 Tramoni, 32 Moreo. A disp. 12 Nicolas, 22 Scuffet, 2 Bozhinov, 26 Coppola, 39 Albiol, 11 Cuadrado, 14 Akinsanmiro, 17 Durosinmi, 21 Vural, 35 Loyola, 36 Piccinini, 9 Meister, 23 Stengs, 81 Stojilkovic. All. Oscar Hiljemark

ARBITRO: Feliciani. Assistenti: Bindoni-Tegoni. Quarto uomo: Mariani. VAR Giua AVAR Di Paolo.

RETI: 3′ Malen (R)

Last modified: Aprile 10, 2026