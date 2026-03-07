Road to India 2026: a Pisa un Business Meet per le imprese della Toscana Nord-Ovest

Written by Redazione• 4:38 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – L’India, con oltre un miliardo di abitanti, si conferma come una delle frontiere più dinamiche per l’economia globale e un partner di rilievo per il tessuto produttivo della Toscana Nord-Ovest.

Per analizzare scenari, strumenti operativi e opportunità concrete, la Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest promuove l’evento “Road to India: India & Italy Business Meet 2026 – Cos’è l’India oggi”, che si terrà venerdì 13 marzo dalle ore 10 presso la sede di Pisa in Piazza Vittorio Emanuele II. L’iniziativa vede la collaborazione di partner di assoluto rilievo come la Camera di Commercio Italiana in India, Promos Italia, SIMEST e l’India IP SME Helpdesk della Commissione Europea, con il supporto media del Gruppo Il Sole 24 Ore.

L’analisi dei flussi commerciali dell’ultimo anno disponibile evidenzia un legame economico in forte accelerazione tra il territorio e il mercato indiano. Nel corso del 2024, la provincia di Lucca ha registrato performance straordinarie nel comparto meccanico, con un export di macchinari quasi quadruplicato fino a sfiorare i 14 milioni di euro, affiancato dai 3 milioni del settore lapideo. Parallelamente, Pisa ha consolidato la sua presenza con oltre 15 milioni di euro di prodotti conciari, 9 milioni di macchinari e 8 milioni di prodotti chimici. Massa-Carrara si conferma la prima provincia per export diretto verso il subcontinente: con oltre 41 milioni di euro totali, primeggia nel settore estrattivo e della lavorazione di pietre e abrasivi (28 milioni) e nella meccanica (circa 7 milioni), dato quest’ultimo che risulta strutturalmente sottostimato a causa della ciclicità delle grandi commesse pluriennali.

Il programma della giornata offrirà alle imprese di Lucca, Massa-Carrara e Pisa una panoramica completa sugli strumenti per affrontare il mercato indiano. Verrà presentata nel dettaglio la Misura India di SIMEST, che mette a disposizione finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto, insieme a focus tecnici sulle certificazioni obbligatorie BIS e sulla tutela della proprietà industriale. La mattinata si concluderà con una tavola rotonda dedicata alle testimonianze aziendali e ai casi di successo, seguita da una sessione di networking con esperti e funzionari istituzionali. La partecipazione all’incontro è gratuita previa iscrizione online sul sito camerale e rappresenta un’occasione imperdibile per tutte le realtà interessate a intercettare le opportunità derivanti dal recente rafforzamento delle relazioni economiche tra Unione Europea e India.

La partecipazione è gratuita, per consultare il programma completo e riservare il proprio posto è necessario registrarsi al link: https://tno.camcom.it/corsi/road-india-india-and-italy-business-meet-2026

