Regata Repubbliche marinare, Mazzeo (PD): “Bene Salis su equiparare compensi maschili e femminili, ora Conti faccia la sua parte”

Written by Redazione• 4:33 pm• Pisa, Politica

PISA – “Silvia Salis ha fatto una scelta giusta, concreta e di buonsenso: stesso impegno, stesso ruolo, stesso compenso per donne e uomini. La decisione annunciata dal Comune di Genova di equiparare i compensi tra gli equipaggi maschile e femminile della Regata delle Antiche Repubbliche Marinare va nella direzione giusta e corregge una disparità che negli ultimi anni ha visto riconoscimenti economici molto diversi a parità di gara”, dichiara Antonio Mazzeo, vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana.

“È una battaglia di civiltà perché non è accettabile che nel 2026 ci siano ancora differenze di trattamento così evidenti. Adesso mi aspetto che anche Michele Conti faccia la sua parte e che Pisa segua l’esempio di Genova e si impegni ad aggiornare il regolamento della Federazione, fermo al 2002, in modo da equiparare la gara femminile a quella maschile anche sotto il punto di vista tecnico. Non è più il tempo delle disparità e dei doppi standard. Su temi come questo non si può restare fermi o voltarsi dall’altra parte. Serve una scelta chiara e concreta, per dare finalmente un segnale giusto alle atlete e a tutto il mondo dello sport”, conclude Mazzeo.

Last modified: Marzo 7, 2026