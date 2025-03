La danza diventa gioco: “Habitat Kids!” arriva a La Città del Teatro, lo spettacolo interattivo per bambini

Written by admin• 9:58 am• Cascina, Eventi/Spettacolo

CASCINA- Un viaggio sensoriale tra colori, forme, musica e movimento. Domenica 30 marzo, alle 16 e alle 18, La Città del Teatro di Cascina ospita “Habitat Kids!”, uno spettacolo di danza interattiva pensato per bambini dai 3 anni, a cura di Fika contemporanea danza.

La scena si trasforma in un mondo fantastico dove due danzatrici, Sara Campinoti e Martina Francone, dirette da Agnese Lanza, abitano uno spazio in continuo cambiamento, arricchito da sculture, luci e suoni. Le musiche di Simone Tecla e le creazioni visive di Eva Sgrò (sculture) ed Elena Vastano (luci) completano l’esperienza. In questo habitat onirico, i bambini non sono semplici spettatori, ma veri e propri protagonisti: invitati a muoversi, esplorare e dare forma alle proprie fantasie in risposta agli stimoli del gioco e della danza.

“Habitat Kids!” è un’esperienza irripetibile che si adatta al dialogo spontaneo tra i performer e i bambini, dove ogni interazione modifica lo spazio e l’atmosfera, rendendo la coreografia un evento unico. Il confine tra scena e platea si dissolve in un incontro creativo che stimola la scoperta del corpo e dello spazio attraverso il gioco e la meraviglia.

Domenica 30 marzo 2025

Repliche: ore 16 e ore 18

La Città del Teatro – Cascina | Ridotto

Età consigliata: dai 3 anni

Biglietti: da 6 a 9€

Prevendita presso il teatro e su Ticketone

Info: 050.744400 | biglietteria@lacittadelteatro.it

