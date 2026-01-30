Ristorante e Pizzeria “I Condotti” a Ghezzano (PI), il luogo di una volta che ha saputo rinnovarsi scegliendo sapori autentici 

Written by admin• 4:15 pm• Redazionale aziende

Nella primissima periferia della città di Pisa, in Località Ghezzano, nasce lo storico Ristorante e Pizzeria “I Condotti”, proprio lungo gli archi dell’antico Acquedotto Mediceo, dal quale ha preso il nome. Dal 2022 il locale è sotto la guida di Rigels, il titolare, che ha saputo dare a “I Condotti” una nuova luce, quella di un nuovo inizio.

di Melania Pulizzi

La passione per la buona cucina italiana ha portato Rigels ad essere proprietario in precedenza già di un altro noto locale della città specializzato nella pizza, alla quale non ha saputo rinunciare, inserendola così anche nel Ristorante “I Condotti”, dove ha deciso di allargare le sue prospettive imprenditoriali.

In maniera molto discreta e attenta, Rigels ha cercato di preservare il più possibile le origini del locale a partire dallo staff, con il quale si è creato fin da subito un rapporto affiatato e familiare. Il design rustico delle due grandi sale interne e dell’ampio e suggestivo giardino esterno, delineano la generosità e l’accoglienza degli spazi, in grado di adeguarsi ad ogni occasione e nei quali, da 3 anni a questa parte, Rigels sta piano piano inserendo piccole smussature un pò più moderne, ridisegnando il design degli interni rendendolo più accattivante, così come la scelta di uno stile unico nei piatti.

Che sia pranzo o cena, un cliente nel Ristorante e Pizzeria “I Condotti” troverà una cucina tradizionale, grazie ad ingredienti scelti con cura, sia di terra con le migliori carni scelte, sia di mare con pesce freschissimo. Dagli antipasti con salumi e crostini alle insalate di mare, dai primi piatti con gnocchi, pappardelle, ravioli e risotti, ai secondi piatti con la tagliata di manzo, la grigliata di carne o di pesce, la frittura o l’orata al forno; e poi l’intramontabile pizza di tantissimi gusti, i dolci al cucchiaio e la carta dei vini. Un aspetto vincente da “I Condotti” è anche quello di poter effettuare pranzi di lavoro, di cui possono usufruire tutti e per i quali è previsto un menù fisso, dal primo, al secondo, al contorno, con acqua, vino o birra, con la possibilità di fare anche degli inserimenti dal menù alla carta, proprio perchè da “I Condotti” il cliente deve sentirsi come a casa, gustando ottimo cibo, circondato da una calda atmosfera accogliente e dall’empatia, la cortesia e la professionalità che contraddistingue il titolare Rigels insieme a tutto il suo instancabile gruppo di lavoro, sempre pronti ad accogliervi per presentarvi tante altre novità.

