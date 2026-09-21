Pisa, al Teatro Verdi debutta “LIBRINTEATRO – La musica in parole” con Fulvio Venturi

Written by Redazione• 3:13 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA- Prende il via mercoledì 23 settembre alle 18, nel foyer del Teatro Verdi di Pisa, “LIBRINTEATRO – La musica in parole”, ciclo di incontri letterari nato da un’idea di Stefano Mecenate e Doady Giugliano. A inaugurare la rassegna sarà Fulvio Venturi con il saggio Puccini e Livorno, pubblicato da dreamBOOK edizioni.

Musicologo e saggista specializzato nel teatro verista e novecentesco, Venturi ripercorre nel volume una lunga storia di passione teatrale che parte dal 27 giugno 1886 e arriva fino ai giorni nostri, intrecciando dati storici, produzioni, interpreti e ricordi personali. Il libro dedica spazio anche all’aneddotica legata al mondo dello spettacolo e, per la prima volta, amplia lo sguardo anche a centri come Rosignano e Piombino. Ogni spettacolo è inoltre accompagnato da recensioni d’epoca.

Ospite del pomeriggio sarà il soprano Maria Luigia Borsi, che proporrà alcune tra le più celebri romanze del repertorio pucciniano.

Il prossimo appuntamento di “LIBRINTEATRO” è in programma mercoledì 30 settembre alle 18 con Emiliano Sarti.

Last modified: Settembre 21, 2026