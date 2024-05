Riqualificazione del patrimonio immobiliare dello Stato: accordo tra l’Agenzia del Demanio e l’Università di Pisa

Scritto da admin• 6:06 am• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – L’Agenzia del Demanio e l’Università di Pisa hanno firmato un accordo per sviluppare modelli innovativi per la tutela e riqualificazione del patrimonio immobiliare pubblico, puntando su soluzioni sostenibili e digitali.

Questo accordo mira a supportare le Pubbliche Amministrazioni nella pianificazione e attuazione di interventi sugli edifici pubblici, migliorando la digitalizzazione e gestione delle informazioni.

L’Agenzia del Demanio fornirà linee guida per garantire la qualità e velocità dei progetti, mentre l’Università di Pisa condurrà ricerche avanzate per interventi specifici. Sono già in preparazione due convenzioni per linee guida nella progettazione delle infrastrutture dei Carabinieri e criteri ESG per la riqualificazione del patrimonio immobiliare pubblico.

Last modified: Maggio 30, 2024