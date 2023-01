Riqualificazione alla Stazione e via Gramsci: Latrofa incontra gli operatori commerciali

Scritto da admin• 1:20 pm• Pisa, Attualità, Tutti

PISA – Lo stato degli interventi di riqualificazione di piazza della Stazione e viale Gramsci ed il crono programma per la loro conclusione, sono stati al centro di una assemblea pubblica organizzata da Confesercenti Toscana Nord presso il Vero Bistro nel pomeriggio di lunedì.



Tanti gli operatori commerciali presenti ma anche residenti che si sono confrontati con l’assessore ai lavori pubblici Raffaele Latrofa ed il l’architetto Fabio Daoleresponsabile del cantiere; per Confesercenti Toscana Nord il presidente Pisa Luigi Micheletti, il vicepresidente Gianluca Tiozzo ed il responsabile area pisana Simone Romoli.

“Ringraziamo l’assessore Latrofa e l’archietto Daole – spiega Micheletti – per aver accolto il nostro invito a confrontarci con chi la stazione la vive quotidianamente in moda da avere il quadro aggiornato sugli importanti interventi di riqualificazione. Interventi suddivisi in cinque lotti: il primo lato Cinema Nuovo già terminato, il secondo lato terminal bus attualmente in corso. Il terzo sarà la zona centrale di piazza della Stazione, mentre gli ultimi due comprenderanno i lavori di rifacimento del viale Gramsci. Abbiamo avuto rassicurazione dall’assessore – aggiunge il presidente – che i lavori sul viale saranno svolti prima da un lato e poi dall’altro in modo da garantire la viabilità, anche se per un breve periodo è probabile che ci sarà un’interdizione totale del traffico. Risultato finale sarà una carreggiata unica centrale al posto dell’attuale, inutilizzata isola pedonale con aiuola, e allargamento dei marciapiedi di fianco ai loggiati. La viabilità sarà da nord a sud per veicoli e pullman e da sud a nord solo per i pullman. Corsia centrale già predisposta per ipotesi capolinea della futura tramvia se sarà mai realizzata”. Tra le principali questioni affrontate dagli operatori commerciali “la possibilità in prospettiva di ampliare le concessioni di suolo pubblico –sottolinea ancora Micheletti – sfruttando i marciapiedi allargati. C’è poi da risolvere il problema degli stalli destinati al carico e scarico (in Via Puccini, Viale Gramsci, Via Mascagni) spessoutilizzati dalle auto per sosta selvaggia; da qui la necessità di controlli e sanzioni. Abbiamo anche raccolto la richiesta da parte degli operatori commerciali e degli albergatori di non fare i lavori nel periodo estivo di alta stagione, prevedendo nel caso ci fossero dei ritardi, uno slittamento e la conclusione degli stessi in autunno”. Importante anche la questione sicurezza. La conclusione del presidente Pisa di Confesercenti Toscana Nord. “Abbiamo avuto rassicurazione che la nuova illuminazione pubblica sarà con luce calda e rafforzata rispetto a quella attuale con estensione del fascio luminoso in parte anche sotto i porticati per cercare di incrementare il livello di sicurezza e ridurre le zone d’ombra. In questa ottica ben vengono tutti gli interventi di riqualificazione che portino alla riappropriazione degli spazi urbani in modo da toglierli alle attività illecite di spaccio stupefacenti e altri fenomeni di microcriminalità. Ringraziamo ancora l’amministrazione comunale per aver compreso come gli eventuali disagi possono e potranno essere prevenuti o mitigati grazie a queste occasioni di confronto”.

