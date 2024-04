Alle Officine Garibaldi il tavolo partecipativo per la costruzione di itinerari e prodotti turistici per il territorio

Scritto da admin• 7:36 pm• Pisa, Attualità

PISA – Si svolgerà giovedì 18 aprile alle Officine Garibaldi (sala Kinzica, via Vincenzo Gioberti n. 39, ore 15.00-18.00) il tavolo partecipativo per la costruzione di itinerari e prodotti turistici per il territorio del Comune di Pisa, con l’obiettivo di coinvolgere cittadini e stakeholders nella valorizzazione e diversificazione dell’offerta turistica della città.

Il tavolo fa parte di una serie di appuntamenti che vedranno protagonisti il turismo e tutta la filiera collegata, nell’ottica di espandere e rafforzare la promozione turistica di Pisa. A seguito dell’approvazione del Piano di gestione del sito Unesco di piazza del Duomo e dell’attuazione dei tavoli di concertazione (che hanno portato alla condivisione del Piano di sviluppo turistico), il Comune ha elaborato un progetto, denominato “Valorizzazione dell’offerta turistica della città di Pisa” che, grazie al finanziamento ottenuto dal Ministero del Turismo, consente di poter passare dalla strategia delineata nei documenti programmatici suddetti alla realizzazione delle azioni concordemente previste. Al tavolo partecipativo sono invitati a partecipare le associazioni di categoria, gli operatori turistici, le associazioni del territorio, i rappresentanti del settore educativo e dei musei, gli studenti, i docenti e tutta la cittadinanza.

Una giornata dedicata alla valorizzazione e alla promozione dell’offerta turistica della città e alle strategie per la realizzazione di un nuovo ecosistema turistico che vedrà anche momenti interattivi, nei quali i partecipanti saranno guidati dai facilitatori in un confronto sugli itinerari esistenti e sulle aree e i luoghi da valorizzare. All’incontro, introdotto dall’assessore al turismo, interverranno gli organizzatori dell’evento Ioletta Pannocchia, direttrice di Promo PA Fondazione, Claudio Salvucci e Claudia Casini di Simurg Ricerche.

