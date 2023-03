Rimosse alcune piante pericolanti lungo la Sp del 56 del Monte Serra

Scritto da admin• 11:54 am• Calci, Cronaca

PISA – E’ terminato attorno alla mezzanotte l’intervento dei Vigili del Fuoco resosi necessario per rimuovere alcune piante pericolanti, che a causa del forte vento minacciavano la pubblica sicurezza lungo la Sp 56 del Monte Serra all’interno dell’abitato di Calci.



Appena terminate le operazioni il tratto di strada interessato, chiuso dalle 18 di ieri (martedì 28 Febbraio), è stato riaperto al traffico.



L’amministrazione comunale ringrazia i Vigili del Fuoco, nonché la Polizia Municipale ed il personale comunale intervenuti per ridurre i disagi alla popolazione. Un grazie anche ai cittadini per la collaborazione.



Con l’occasione, si ricorda che fino alle 12 di oggi, mercoledì 1 Marzo, è in vigore un’allerta meteo in codice giallo per forte vento, l’invito è a mantenere alta l’attenzione per evitare situazioni di pericolo.

Last modified: Marzo 1, 2023