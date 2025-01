Difficoltà di comunicazione con la filiale di Cascina: il sindaco di Calci chiede chiarimenti a Intesa Sanpaolo

Written by admin• 12:02 pm• Attualità, Calci, Politica

CALCI – A seguito della chiusura della filiale di Calcesana di Banca Intesa Sanpaolo, avvenuta lo scorso ottobre per decisione dell’istituto, alcuni clienti hanno segnalato difficoltà di comunicazione con il nuovo sportello di riferimento a Cascina, esprimendo il loro disappunto anche sui social network.

In considerazione dell’incontro tenuto nel aprile 2024 con il sindaco e la giunta, durante il quale i responsabili territoriali di Intesa Sanpaolo avevano respinto la richiesta del Comune di mantenere attivo lo sportello calcesano, ma avevano assicurato una transizione regolare, il sindaco Massimiliano Ghimenti ha ritenuto necessario chiedere chiarimenti alla filiale di Cascina. Il primo cittadino ha richiesto una verifica accurata delle difficoltà di comunicazione segnalate dai clienti e, qualora venisse confermata la loro esistenza, l’adozione di correttivi adeguati.

Inoltre, il sindaco ha sollecitato aggiornamenti riguardo la promessa di “valutare” la possibilità di mantenere uno sportello Atm-bancomat a Calci. “Prima della chiusura della filiale, ci era stato detto che il mantenimento di un bancomat a Calci era in fase di valutazione, ma da mesi non abbiamo avuto notizie“, ha sottolineato il sindaco. “Per un gruppo bancario così solido, il mantenimento di un bancomat in Valgraziosa sarebbe il minimo, anche per rispetto della comunità e del suo tessuto economico che ha sempre riposto fiducia nell’istituto.“

Infine, l’amministrazione comunale informa che l’unico istituto bancario rimasto sul territorio ha confermato che la sua presenza a Calci non è in discussione. L’amministrazione auspica che tale impegno venga mantenuto nel tempo e invita altri istituti a considerare l’apertura di una filiale nella Valgraziosa.

Last modified: Gennaio 10, 2025