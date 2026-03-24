Rilasciato il permesso a costruire per la riqualificazione dell’area ex Pighini: nuova piazza verde, spazi commerciali- direzionali e residenze

Written by Redazione• 4:56 pm• Cascina, Attualità

CASCINA – Dopo oltre trentacinque anni di attesa, prende finalmente forma il progetto di riqualificazione urbana dell’area in passato occupata dall’attività artigianale e commerciale “ex Pighini”, da tempo in stato di abbandono e degrado.

Sarà la Cavallini Costruzioni Srl, proprietaria del sito e impresa esecutrice dei lavori, a guidare questa importante operazione di recupero urbano. Per l’intervento privato, approvato dall’amministrazione comunale, è stato ora rilasciato il permesso a costruire e nelle prossime settimane partirà finalmente il cantiere. “Prosegue il lavoro di riqualificazione urbana portato avanti da questa amministrazione fin dall’avvio del mandato – ha detto il sindaco Michelangelo Betti –. Uno dei primissimi atti fu la partecipazione al bando, poi vinto, ‘Piano innovativo nazionale per la qualità dell’abitare’ (Pinqua) e da lì non ci siamo fermati, andando a recuperare importanti spazi del territorio. Aree verdi, parchi gioco, spazi associativi, edifici residenziali: tutto per consegnare ai cittadini una Cascina migliore e più vivibile. In quest’ottica va anche il progetto del Pighini”.

“A fianco delle aree pubbliche – ha aggiunte Irene Masoni, assessora all’urbanistica – abbiamo discusso e approvato piani di recupero di aree private, tra cui rientra l’ex-Pighini. Il Piano votato dal consiglio comunale riguarda un’area privata nelle immediate vicinanze del centro storico, che versa da anni in condizioni di abbandono. Il recupero, proposto dai privati, prevede la realizzazione di una struttura con superfici a destinazione direzionale e commerciale di vicinato. Il progetto prevede inoltre la realizzazione di 800 mq di nuovo verde pubblico ideato per creare un percorso in connessione con i giardini di Viale Comaschi. Questo intervento è perfettamente in linea con il nuovo POC: eliminare situazioni di degrado, diminuendo i volumi esistenti, non consumando nuovo suolo e ponendo una particolare attenzione al disegno degli spazi pubblici (verde, piazze)”.

L’intervento firmato da Cavallini Costruzioni Srl prevede infatti la demolizione completa del complesso immobiliare esistente e la successiva realizzazione di nuovi spazi pubblici e funzioni urbane. In particolare sarà realizzata una nuova piazza a verde pubblico, pensata come luogo di incontro e socialità per i cittadini, attorno alla quale troveranno spazio un edificio a destinazione commerciale e direzionale e un edificio residenziale. Il progetto consentirà anche di creare un collegamento pedonale tra il centro storico e le aree verdi circostanti: il percorso partirà dall’area verde di via Pascoli e raggiungerà l’area polifunzionale con parcheggio dell’ex Tettora.

“Ci preme ringraziare l’amministrazione comunale e i progettisti, l’architetto Sandra Gigli e il geometra Daniele Campani, per il lavoro svolto in collaborazione con l’ufficio tecnico comunale, finalizzato a rendere concretamente attuabili gli indirizzi di riqualificazione urbana definiti dall’amministrazione. Con questo progetto – ha concluso la Cavallini Costruzioni – Cascina compie un passo importante verso il recupero di un’area storicamente degradata, restituendola alla città con nuove funzioni, spazi verdi e percorsi di collegamento pensati per migliorare la qualità urbana e la vivibilità del quartiere”.

Last modified: Marzo 24, 2026