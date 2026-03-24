Il Litorale Pisano è pronto per una grande domenica con la Criterium Podistico Toscano

Written by Redazione• 4:59 pm• Pisa, Eventi/Spettacolo, Sport, Tirrenia



TIRRENIA – Sarà una grande giornata quella che si vivrà domenica a Tirrenia, una giornata intera dedicata allo sport, al mattino con la Mare-Thon del Litorale Pisano, prova sulla mezza maratona e sui 10 km valida per il Criterium Podistico Toscano (punteggi a squadre), al primo pomeriggio con il Duathlon classico del Litorale

Pisano, prova inserita nel calendario nazionale Fitri silver rank.



In entrambi i casi i numeri che si sono registrati a una settimana dall’evento sono già buoni, ma ci si può attendere un incremento negli ultimi giorni previsti. La mezza maratona è alla sua seconda edizione: lo scorso anno la vittoria era andata a Mattia Vasoli in 1h15’51” e a Roberta Barna Scanu in 1h32’47”, tempi che naturalmente costituiscono il record della corsa. Nella 10 km i successi erano arrisi a Mirko Dolci in

34’32” e a Margherita Voliani in 36’38”.



Partenza alle ore 9 da Via vecchia Bigattera per entrambe le prove (la 10 km ha anche la sua versione non competitiva). Il costo d’iscrizione è di 35 euro per mi 21l,097 km e 15 euro per la 10 km con sconti per gli iscritti al Criterium. Premiazioni per i primi 3 assoluti e di categoria per la 21k e primi 5 assoluti e assolute nella 10k.



Alle 13:15 è fissato lo start del duathlon sia individuale che a staffette, articolato su una prima frazione di 10 km di corsa, poi 40 km in bici e altri 5 km di corsa. Lo scorso anno il successo era stato conquistato da Domenico Passuello in 1h47’25” e da Roberta Maule in 2h09’52”. Qui il costo di adesione è di 55 euro per Senior e Master, 25 euro per gli S1, 105 euro per ogni staffetta composta da 3 elementi. Le premiazioni finali inizieranno alle ore 16.

Last modified: Marzo 24, 2026