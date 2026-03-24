“La scelta delle donne”, tavola rotonda sul voto delle donne

Written by Redazione• 4:42 pm• San Giuliano Terme, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo

SAN GIULIANO TERME – Si chiama “La scelta delle donne” ed è il titolo e il filo rosso della tavola rotonda in programma nel pomeriggio del 25 marzo alle 17 nella sala consiliare del Comune di San Giuliano Terme (via Niccolini, 40).

“Sarà un pomeriggio di riflessione e approfondimento, nell’ottantesimo anniversario del riconoscimento del diritto di voto femminile in Italia – spiega la presidente del consiglio comunale, con delega alle pari opportunità Elisa Pistelli -, un momento di dialogo, a partire dalla storia, per arrivare all’attualità e all’importanza delle lotte per i diritti civili e politici delle donne in Italia”.

Dopo i saluti del sindaco Matteo Cecchelli, il convegno sarà aperto da una videointervista a Franca Roventini, la centenaria sangiulianese che racconterà il vissuto e le emozioni di quel 1946 quando, anche nel comune termale, le donne si recarono per la prima volta alle urne.

Poi la tavola rotonda vera e propria, con l’intervento (in collegamento) della deputata del Pd Lia Quartapelle, consulente di “Con gli occhi di Anna”, il podcast dedicato ad Anna Kuliscioff, la dottoressa dei poveri delle periferie di Milano ai primi del 900, socialista e antesignana del diritto di voto alle donne. In presenza, invece, ci saranno la a professoressa Vinzia Fiorini, docente di storia contemporanea all’Università di Pisa, coautrice (con Raffaella Baritono) de “Il voto alle donne. Una storia globale”, uscito (Il Mulino) nel 2025, la consigliera regionale dell’Emilia Romagna che, alcune settimane fa, ha dato alle stampe “L’8 marzo spiegato a mio figlio” (edizioni Pendragon) e Fedora Durante dell’Anpi di San Giuliano Terme.

Nella foto sopra la presidente del consiglio comunale Elisa Pistelli

Last modified: Marzo 24, 2026