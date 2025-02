Rifiuti, verso la tariffazione puntuale: assemblee pubbliche nei quartieri “pilota” di Pratale e Gagno. Mercoledì il primo appuntamento

Written by admin• 1:02 pm• Attualità, Pisa

PISA – Entra nel vivo la campagna di informazione e sensibilizzazione rivolta ai cittadini in vista dell’avvio, previsto nel mese di marzo, della sperimentazione sui due quartieri pilota di Pratale e Gagno per misurare i rifiuti indifferenziati prodotti dalle utenze domestiche e non domestiche, con l’obiettivo di arrivare successivamente all’applicazione della tariffazione puntuale.

Assemblee pubbliche. Mercoledì 12 febbraio alle ore 17.30, presso l’aula E dell’Università di Pisa – Polo Fibonacci (accesso da Via Vittorio Veneto/Via Anna Martinez o da Via F. Buonarroti), si terrà un’assemblea pubblica per gli utenti di Pratale. L’incontro sarà dedicato in particolare al nuovo sistema di raccolta dei rifiuti indifferenziati che vedrà il passaggio dal porta a porta all’utilizzo di cassonetti intelligenti ad accesso controllato mediante tessera che sarà distribuita ai cittadini regolarmente iscritti alla TARI.

Per gli utenti della zona di Gagno non cambieranno le modalità di conferimento dei rifiuti. In questo caso l’appuntamento pubblico dedicato al nuovo sistema di misurazione dei rifiuti indifferenziati è fissato per giovedì 20 febbraio alle ore 17.30, presso la Sala della Parrocchia di San Pio X in Via Guardistallo 7.

Pratale, cambia raccolta dell’indifferenziato: al via consegna tessere. Il passaggio dal porta a porta alla raccolta con cassonetti intelligenti interesserà circa 1300 utenze di Pratale regolarmente iscritte alla TARI. Per accedere ai nuovi cassonetti, i cittadini regolarmente iscritti alla TARI riceveranno una tessera dedicata, che sarà consegnata presso lo sportello Geofor temporaneamente attivato dal 13 al 25 febbraio presso l’Aula X4 dell’Università di Pisa – Polo Fibonacci (accesso da Via Vittorio Veneto/Via Anna Martinez o da Via F. Buonarroti) dal lunedì al venerdì con orario 8:00-12:30 e 14:00-18:30.

La distribuzione seguirà un calendario basato sulle vie del quartiere cosi ripartito: giovedì 13/02/2025 Via Angelo Battelli; venerdì 14/02/2025 Via Monte Ortigara e Via Montello; lunedì 17/02/2025 Via Cesare Studiati; martedì 18/02/2025 Via Leonilda Tonelli e Via Hermada; mercoledì 19/02/2025 Via delle Medaglie d’Oro; giovedì 20/02/2025 Via Giovan Battista Pellizzi; venerdì 21/02/2025 Via Vittorio Veneto; lunedì 24/02/2025 Via di Pratale (utenti dalla A alla G); martedì 25/02/2025 Via di Pratale (utenti dalla H alla Z).

Last modified: Febbraio 10, 2025