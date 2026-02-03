Ricerca Alzheimer: Airalzh assegna 300mila euro a sei giovani ricercatori

Written by admin• 8:10 am• Pisa, Attualità, Cultura, TOP NEWS HOME PAGE

PISA- Airalzh Onlus (Associazione Italiana Ricerca Alzheimer) ha annunciato i sei vincitori dell’edizione 2025 del Bando AGYR – Airalzh Grants for Young Researchers.

Nerisa Banaj, Federico Cazzaniga, Guido Maria Giuffrè, Silvia Cecilia Pelucchi, Rebecca Piccarducci e Lorenzo Pini svilupperanno progetti di ricerca dedicati all’individuazione precoce della malattia di Alzheimer e alla prevenzione.

Fra i vincitori Rebecca Piccarducci, ricercatrice del Dipartimento di Farmacia dell’Universtà di Pisa.

Il finanziamento complessivo ammonta a 300mila euro, portando a 1,8 milioni di euro l’investimento totale di Airalzh nei bandi AGYR negli ultimi cinque anni.

«Investire nella ricerca contro l’Alzheimer è sempre più importante – dichiara la presidente Alessandra Mocali –. La ricerca è l’unica strada per arrivare a diagnosi precoci, terapie efficaci e per offrire opportunità concrete ai giovani ricercatori under 40 in Italia».

I progetti sono stati selezionati dal Comitato Tecnico Scientifico dell’associazione e coinvolgono università e centri di eccellenza di Milano, Padova, Pisa e Roma. I vincitori presenteranno i loro studi al convegno SINdem4Juniors, in programma il 5 febbraio a Bressanone.

Airalzh ha inoltre annunciato che il 13 febbraio 2026 sarà pubblicata la Call for Proposals del Bando AGYR 2026, che prevede uno stanziamento aumentato a 400mila euro. La scadenza per la presentazione delle candidature è fissata al 1° aprile 2026.

