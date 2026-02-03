Nasce un nuovo circolo di partecipazione per l’Alta Val di Cecina

Written by admin• 7:01 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA- Dopo mesi di lavoro e di impegno condiviso, il 30 gennaio 2026 segna un momento importante per l’Alta Val di Cecina con la costituzione ufficiale di un nuovo punto di aggregazione dei cittadini, pensato come spazio di partecipazione, ascolto e valorizzazione del territorio.

Il progetto nasce con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento per la comunità locale, favorendo il dialogo diretto tra cittadini e territorio e promuovendo un coinvolgimento attivo attraverso segnalazioni, proposte e richieste.

A sottolineare il valore dell’iniziativa è la coordinatrice Nadia Mori, che commenta:

«Finalmente, dopo mesi di lavoro, grazie all’impegno di un team dedicato, abbiamo creato un punto di forza per tutta l’Alta Val di Cecina. Questo progetto consente a ogni cittadino di partecipare attivamente, sia prenotando appuntamenti sia inviando segnalazioni via email su questioni importanti legate al territorio».

Per facilitare il contatto diretto con i cittadini è stato attivato l’indirizzo email pi.300126@libero.it, a disposizione di chiunque voglia partecipare o portare all’attenzione temi di interesse collettivo.

L’obiettivo è chiaro: valorizzare e promuovere il territorio insieme ai cittadini, costruendo un percorso condiviso di crescita e cambiamento.

«Il nostro obiettivo è valorizzare e promuovere il territorio insieme a voi. Anche tu puoi fare la tua parte: contribuisci al cambiamento, colora il tuo futuro!» conclude la coordinatrice.

La nascita del circolo rappresenta così non solo un nuovo inizio, ma anche un invito aperto alla partecipazione, perché il futuro dell’Alta Val di Cecina passa dall’impegno di chi la vive ogni giorno.

