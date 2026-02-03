Dai campi di sterminio alla comunità: i giovani raccontano il Pellegrinaggio A.N.E.D.

Written by admin• 8:11 am• Pisa, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo

CASTELNUOVO VAL DI CECINA- Martedì 27 febbraio 2026, in occasione della Giornata della Memoria, presso l’ex Cinema Tirreno di Castelnuovo di Val di Cecina si è svolto l’incontro dal titolo “Restituzione del Pellegrinaggio A.N.E.D. ai campi di sterminio”.

L’iniziativa è stata organizzata dalla sezione A.N.P.I. di Castelnuovo Val di Cecina e Pomarance, in collaborazione con l’associazione Le Ragazze del Mercoledì, con il patrocinio del Comune di Castelnuovo di Val di Cecina.

L’incontro si è svolto in parallelo alla mostra “Una Memoria che ci sovrasta”, curata dalla sezione A.N.E.D. (Associazione Nazionale Ex Deportati nei Campi Nazisti) di Pisa, visitabile dal 27 al 28 gennaio, dalle ore 10:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 18:00.

La mostra ha proposto ai visitatori un percorso di riflessione sulla deportazione e sui crimini del nazifascismo, contribuendo a rafforzare il valore della memoria storica come strumento fondamentale di consapevolezza civile.

Da anni i Comuni dell’Alta Val di Cecina finanziano un concorso legato alla Giornata della Memoria: al vincitore viene offerta la possibilità di partecipare al Pellegrinaggio A.N.E.D. nei campi di sterminio nazisti. L’obiettivo è permettere ai giovani di vedere con i propri occhi i luoghi della deportazione e dello sterminio, affinché possano poi “restituire” l’esperienza vissuta attraverso il racconto, soprattutto rivolto ai loro coetanei.

In questa occasione, i vincitori dell’anno precedente hanno condiviso con la cittadinanza di Castelnuovo il loro viaggio, ripercorrendo le tappe del pellegrinaggio e soffermandosi sui momenti di maggiore impatto emotivo, offrendo una testimonianza intensa e profondamente significativa.

