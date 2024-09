Riaperti i Termini per il Bonus “Viaggio in Tranquillità”: contributo per il trasporto per persone fragili a Pisa

Scritto da admin• 12:46 pm• Attualità, Pisa

PISA- Il Comune di Pisa ha riaperto i termini per richiedere il bonus “Viaggio in tranquillità”, un contributo di 200 euro destinato alle persone in condizioni di fragilità che necessitano di servizi di trasporto. Le domande possono essere presentate online fino alle ore 12 di martedì 9 ottobre.

Il bonus, finanziato con 30mila euro, è destinato a residenti nel Comune di Pisa che utilizzano taxi, Ncc, servizi sociali o cooperative di trasporto. Il contributo può essere speso presso operatori accreditati per spostamenti legati a visite mediche, attività sociali e culturali. L’elenco degli operatori sarà disponibile sul sito del Comune.

Per accedere al bonus, è necessario essere residenti a Pisa, avere la cittadinanza italiana o di un altro Paese dell’Unione Europea, o essere in possesso di un permesso di soggiorno valido. Inoltre, si devono soddisfare specifici requisiti di fragilità, come disabilità, invalidità o condizioni di difficoltà sanitaria, e avere un ISEE inferiore a 16.500 euro se si è over 65.

Le domande devono essere presentate tramite la piattaforma online del Comune, richiedendo credenziali SPID, CNS o CIE. Per assistenza nella compilazione, è disponibile supporto tecnico online e presso diversi uffici del Comune, su appuntamento. Maggiori informazioni e supporto possono essere ottenuti contattando il numero verde del Comune o via email.

