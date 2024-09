Iniziative di solidarietà per l’Ucraina a Pontedera: cena, mostra e proiezioni per raccolta fondi

Scritto da admin• 12:45 pm• Attualità, Pontedera

PONTEDERA – L’associazione Comunità Ucraina – Valdera, insieme all’Amministrazione Comunale e altre realtà locali, ha organizzato tre iniziative di solidarietà per sensibilizzare sul conflitto in Ucraina e raccogliere fondi per l’acquisto di ambulanze.

Sabato 21 settembre ci sarà una cena italo-ucraina al circolo Arci Il Romito, con testimonianze di giovani rifugiati ucraini. Domenica 22 e lunedì 23 settembre, in Piazza Cavour a Pontedera, sarà esposta un’ambulanza crivellata dai colpi dell’esercito russo e un reportage fotografico di Ciro Cortellessa.

Il 23 settembre, presso il Cinema Agorà, saranno proiettate due volte il film “20 giorni in Mariupol” del regista ucraino Mstylav Chernov.

L’associazione ha inoltre inviato indumenti e 13 generatori elettrici in Ucraina per sostenere la popolazione colpita dalla guerra.

