Aperto il bando per il Bonus Utenze 2024: sostegno economico per famiglie con ISEE fino a 20mila euro

PISA – È stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Pisa il bando per il Bonus Utenze 2024, un contributo economico una tantum destinato ad aiutare le famiglie con un ISEE fino a 20mila euro nel pagamento delle utenze domestiche di luce e gas relative alla propria abitazione di residenza.



L’amministrazione comunale ha stanziato 350mila euro per questa agevolazione, che coprirà le spese sostenute tra il 1° gennaio e il 31 agosto 2024. Ogni nucleo familiare ammesso al contributo riceverà 300 euro, con i rimborsi erogati in base alla graduatoria fino all’esaurimento dei fondi.

Per accedere all’agevolazione, è necessario risiedere nel Comune di Pisa e avere la cittadinanza italiana, di un Paese dell’Unione Europea o di uno Stato extra-UE, purché in possesso di un permesso di soggiorno che consenta di lavorare. I richiedenti devono essere intestatari delle utenze di luce e gas della loro abitazione di residenza, aver pagato le bollette emesse tra il 1° gennaio e il 31 agosto 2024, e avere un ISEE ordinario in corso di validità, senza omissioni o difformità, con un valore pari o inferiore a 20mila euro.

Le domande potranno essere presentate entro le ore 12:00 del 18 ottobre 2024. Potranno farlo gli intestatari delle utenze, i familiari conviventi o persone delegate (previa delega scaricabile dal sito del Comune). Le richieste dovranno essere inoltrate tramite il sistema online del Comune di Pisa, nella sezione “SOCIALE”, accessibile con credenziali SPID, CNS o CIE. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito del Comune al link dedicato.

