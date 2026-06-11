Regate delle Antiche Repubbliche Marinare: premiato a Palazzo Gambacorti l’equipaggio femminile del Galeone Rosso

Written by Redazione• 5:01 pm• Pisa, Eventi/Spettacolo, Sport

PISA – Si è svolta questo pomeriggio in Sala delle Baleari a Palazzo Gambacorti durante il Consiglio Comunale, la cerimonia di premiazione dell’equipaggio femminile del Galeone Rosso, vincitore della 71ª edizione della Regata delle Antiche Repubbliche Marinare, disputata a Pisa lo scorso 2 giugno.

A consegnare il riconoscimento alle atlete sono stati il sindaco Michele Conti, l’assessore allo sport Frida Scarpa e l’assessore alle tradizioni della storia e dell’identità di Pisa Filippo Bedini, che hanno voluto rendere omaggio al risultato ottenuto nella competizione disputata sulle acque dell’Arno. Alla cerimonia ha partecipato anche il Consiglio comunale, che ha accolto le atlete con un applauso.

L’equipaggio femminile pisano ha conquistato il successo al termine di una gara condotta da protagonista, prendendo il comando della regata dopo il passaggio sotto Ponte di Mezzo e mantenendo il vantaggio fino al traguardo. Alle spalle del Galeone Rosso si sono classificate Venezia, Genova e Amalfi.

Nel corso dell’incontro in Sala delle Baleari, l’Amministrazione comunale ha espresso il proprio ringraziamento alle atlete, allo staff tecnico e a tutti coloro che hanno contribuito al raggiungimento del risultato sportivo.

La composizione dell’equipaggio. Eva Gagetti, Anita Gnassi, Matilde Orsetti, Arianna Marconcini, Elisa Marconcini, Alice Pettinari, Silvia Terrazzi, Giulia Timpano, Veronica Demartino, Clara Masseria, il timoniere Lorenzo Giuntini, l’allenatore Alessandro Simoncini, il direttore tecnico Leonardo Pettinari e il direttore sportivo Luca Gagetti.

Last modified: Giugno 11, 2026