Il Presidente Eugenio Giani al Teatrino dei Granduchi al convegno sulla pianificazioni urbanistica dei territori

Written by Redazione• 4:59 pm• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo, Politica, Politica, San Giuliano Terme

SAN GIULIANO TERME – Ci sarà anche il presidente della Regione Eugenio Giani venerdì 12 giugno al convegno “Perchè si fa un piano” , dedicato all’ “urbanistica come visione di sistema: anticipare i bisogni e costruire comunità”, promosso dall’amministrazione comunale con il supporto organizzativo di AssForm e il patrocinio di Ordine professionale degli architetti, Collegio nazionale degli agrotecnici, Arspat (Associazione nazionale per il restauro di paesaggio, ambiente e territorio) e Inu (Istituto nazionale di urbanistica) della Toscana.

Una giornata intera di lavori, ospitata nella bella cornice del Teatrino dei Granduchi (Largo Shelley, 18), lo storico salone delle feste del complesso termale, “con l’obiettivo nell’immediato di illustrare l’importanza della pianificazione quale visione unitaria e interdisciplinare spiega il sindaco Matteo Cecchelli – e, in prospettiva, di fare del nostro comune anche un luogo di riflessione sull’urbanistica del futuro, ospitando e organizzando momenti di approfondimento e confronto fra addetti ai lavori”. Lo si farà a partire anche dal Piano strutturale di San Giuliano Terme redatto nel 1998, il primo in assoluto a livello regionale e nazionale ad essere realizzato secondo i dettami della riforma del governo del territorio, quella che ha superato la logica della zonizzazione dei precedenti piani regolatori attraverso uno studio approfondito del territorio stesso e dei bisogni delle comunità che lo abitano. Nell’occasione sarà ricordata anche la figura dell’architetto Mauro Ciampa, scomparso nel giugno scorso, uno dei principali innovatori della pianificazione territoriale e autore anche del Piano del ‘98.

Si comincia alle 9.30 con i saluti del sindaco Matteo Cecchelli e di Chiara Ciampa, figlia e collega di Mauro. Poi tre tavole rotonde in seguenza con gl interventi, fra gli altri, Franco Falorni, presidente della Fondazione “Cardinale Maffi”, Mariella Zoppi, professoressa emerita dell’Università di Firenze e già ordinaria di architettura del paesaggio, Mauro Semprini di Arspat, Nicola Bellini, economista della Scuola superiore “Sant’Anna”, Fabio Redi, ordinario di archeologia medievale dell’Università dell’Aquila, Monica Luperi, responsabile dell’Ufficio di piano di San Giuliano Terme e Giovanni Giusti dello studio di architetti associati “Ciampa Giusti”

Last modified: Giugno 11, 2026