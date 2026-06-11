L’arte fa bella Volterra: inaugurata “Ver Sacrum”, nuova installazione artistica in bronzo in Piazza San Giovanni

Written by Redazione• 5:07 pm• Volterra, Eventi/Spettacolo, Pisa

VOLTERRA – L’estate di Volterra sarà caratterizzata da nuove installazioni artistiche di grande valore posizionate in alcune delle piazze e dei luoghi più caratteristici del centro storico. Questa mattina è stata inaugurata in Piazza San Giovanni “Ver Sacrum”, l’opera in bronzo dell’artista Andrea Roggi che fino al prossimo 15 settembre farà bella mostra sul Colle Etrusco. Nei prossimi giorni altri tre olivi secolari saranno posizionati in Piazza San Giovanni, su viale dei Ponti e in Piazza dei Priori a completare il progetto., realizzato da Andrea Roggi e sostenuto da Confcommercio Pisa e Comune di Volterra, con il contributo di Vivai Federigi.

“Siamo felici di inaugurare una serie di installazioni che vogliono dare impulso al progetto di valorizzazione del territorio e alla sua attrattività turistica” afferma il presidente di Confcommercio Volterra Sergio Brizi. “Arredi urbani rinnovati e spazi pubblici di qualità costituiscono un elemento essenziale per garantire a turisti e visitatori un’esperienza di alto livello. Grazie ad Andrea Roggi e all’amministrazione comunale per averci accompagnato in questo importante progetto”.

“Un progetto che offre un importante contributo per la valorizzazione del commercio di vicinato, la cultura e il turismo, a maggior ragione in una destinazione qualificata come Volterra. L’arte è un elemento imprescindibile per elevare la qualità dell’offerta e dare nuove opportunità ai visitatori che ogni anno scelgono Volterra. Questa è la strada giusta da seguire per alzare l’asticella della qualità dell’accoglienza in un patrimonio urbanistico e in un contesto storico e architettonico di straordinario valore”, le parole del coordinatore sindacale di Confcommercio Pisa Luca Favilli.

“Portare l’opera di Andrea Roggi a Volterra significa celebrare l’incontro tra l’arte contemporanea e una delle più affascinanti città d’arte d’Italia. La sua scultura, un olivo in bronzo simbolo di vita, pace e radicamento, dialoga armoniosamente con la storia millenaria della città, unendo bellezza, cultura e identità, in un suggestivo intreccio tra memoria e contemporaneità” dichiara il sindaco di Volterra Giacomo Santi.

“Ver Sacrum e il ritorno delle radici: Volterra è una città che conosco e che ho sempre ammirato, che ha saputo conservare la propria identità attraverso i secoli. Forse è proprio questo il motivo per cui la mia scultura trova qui una naturale armonia. Mi auguro che possa dialogare con la città e con i suoi abitanti” le parole dell’artista Andrea Roggi.

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Last modified: Giugno 11, 2026