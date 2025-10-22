RC auto: in Toscana premio medio di 692 euro. Pisa in quinta posizione

Written by admin• 1:15 pm• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Il premio medio per assicurare un’auto in Toscana ad agosto 2025 è stato pari a

692,48 euro, in aumento, secondo l’Osservatorio RC auto Facile.it – Assicurazione.it, del 2,1% su base annua.

La Toscana conquista un triste primato: è la quinta regione d’Italia in cui l’assicurazione auto costa di più.



“Dopo i primi segnali positivi registrati a inizio anno, i premi RC auto sono tornati a salire, seppur non in tutta Italia“, spiega Andrea Ghizzoni, Managing Director assicurazioni di Facile.it. “L’inflazione, ancora ferma su livelli non trascurabili, sta avendo effetti negativi sulle tariffe, ma è presto per dire se si tratti di una tendenza che proseguirà“.

I trend provinciali.

Continuando ad analizzare i dati dell’Osservatorio di Facile.it – Assicurazione.it si vede che, in valori assoluti, la provincia toscana più cara è risultata essere Prato, con un premio medio che, sebbene sia in calo del 2,5%, è stato comunque pari a 875,43 euro. Al secondo posto si trova Massa-Carrara, con un premio medio di 752,18 euro, stabile rispetto ad un anno prima; seguono Lucca con 690,00 euro, in rialzo del 3,6%, e Firenze (684,22 euro, -0,7%). Continuando a scorrere la graduatoria toscana si posizionano Pisa (680,98 euro, +3%), Livorno (633,36 euro, +0,5%), Arezzo (591,69 euro, +8%) e Grosseto (573,91, +1,2%). Siena, con una tariffa RC auto pari a 536,26 euro (+4,8%), è risultata essere l’area toscana dove assicurare un veicolo a quattro ruote costa meno.



Last modified: Ottobre 22, 2025