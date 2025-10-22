RacConcerti Animati: tornano gli appuntamenti domenicali per bambini e famiglie a Pontedera

Written by admin• 1:10 pm• Pontedera, Attualità, Eventi/Spettacolo

PONTEDERA – Ritorna la rassegna domenicale per bambini e famiglie dell’Accademia Musicale di Pontedera, con un cartellone di sette appuntamenti dedicati ai più piccoli: i RacConcerti animati, in programma da ottobre ad aprile. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Pontedera, è curata da Matteo Frasca, Cristina Menozzi e Silvia Rubes, docenti esperti di musica e teatro per l’infanzia, con il coordinamento di Luigi Nannetti, direttore dell’Accademia.

Il primo appuntamento, “Il concerto per chi non ha paura”, si terrà domenica 26 ottobre. Ogni incontro è pensato per fasce d’età specifiche – dai 2, dai 3 o dai 5 anni in su – e propone musica, canti, racconti e spettacoli ispirati al fantastico, alla magia, alla natura e ai cartoni animati.

I bambini parteciperanno attivamente, mentre i genitori avranno l’opportunità di scoprire e vivere insieme a loro il linguaggio della musica.

Il biglietto è di 7 euro a bambino, mentre l’ingresso per i genitori è gratuito.

Per ulteriori informazioni: www.ampontedera.it o telefono 0587 212124.

Last modified: Ottobre 22, 2025