“Occhio alle truffe”: torna a Pisa lo spettacolo dei “I Dicche” per sensibilizzare i cittadini contro i raggiri

PISA – Prosegue anche in autunno la campagna di prevenzione “Occhio alle truffe”, promossa dal Comune di Pisa con il finanziamento del Ministero dell’Interno e la collaborazione di Prefettura di Pisa, gruppo Paim e Autolinee Toscane.

Dopo il successo dei due appuntamenti estivi a Calambrone, torna in scena la compagnia teatrale “I Dicche” con lo spettacolo in vernacolo pisano “Occhio alle truffe”, dedicato al tema della sicurezza e della prevenzione.

L’appuntamento, a ingresso libero, è fissato per sabato 25 ottobre alle ore 17 alle Officine Garibaldi (via Gioberti 39). Al termine della rappresentazione è previsto un momento di confronto con il pubblico per approfondire i temi trattati e fornire consigli utili su come difendersi dai raggiri.

«Abbiamo scelto il teatro come strumento diretto e umano per affrontare un tema serio e attuale – spiega l’assessore alla partecipazione e ai rapporti con il cittadino Gabriella Porcaro –. Il palcoscenico diventa così un luogo di prevenzione e consapevolezza, capace di parlare a tutti, in particolare alle persone anziane. I Dicche hanno saputo coniugare ironia e sensibilità, offrendo un modo efficace per diffondere una cultura della sicurezza e della cittadinanza attiva».