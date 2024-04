Rallyamo nel segno dell’inclusione

Scritto da admin• 6:03 pm• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo, Sport, TOP NEWS HOME PAGE

Domenica 21 Aprile l’evento dalle ore 15 alle ore 19.30 fra Logge di Banchi, Piazza XX e Lungarno Galilei

PISA – Quanto lo sport possa ricoprire un ruolo di parte attiva sul tema dell’inclusione viene ulteriormente confermato dalla sinergia esistente fra gli Assessorati allo Sport ed alla Disabilità del Comune di Pisa che ha dato vita ad una nuova iniziativa, vale a dire “Rallyamo” che si svolgerà dalle ore 15 alle 19:30 di domenica 21 aprile fra Logge di Banche, Piazza XX Settembre e Lungarno Galilei, il cui programma è stato illustrato presso la Sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti alla presenza dei due riferiti Assessori Frida Scarpa e Giulia Gambini, nonché di Eva Maria Ferral Moreno, in rappresentanza dell’ASD APS “Eppursimuove”, di Massimo Salvucci, della Squadra Corse Città di Pisa, e di Francesco Bianchi, dell’Automobile Club di Pisa.

L’obiettivo di tale evento è quello di avvicinare tutti al Mondo dei Rally, a prescindere dalle proprie abilità e/o disabilità, consentendo – grazie all’organizzazione da parte della Squadra Corse Città di Pisa ed alla collaborazione con l’Associazione “Eppursimuove” e con l’Automobile Club di Pisa, contando altresì sulPatrocinio del Comune di Pisa – a coloro che lo vorranno, di salire sulle macchine in mostra e fare domande sui vari modelli, ma anche provare i mezzi e fare un giro in auto affiancando i piloti della Squadra Corse Città di Pisa, oltre ad avere l’occasione di provare un simulatore di guida di ultima generazione messo a disposizione dall’Automobile Club Pisa per un evento gratuito ed aperto a tutti, con eventuali offerte saranno devolute alle attività di Eppursimuove.

Legittimamente soddisfatta di questa nuova opportunità offerta ai soggetti più fragili è l’Assessore alla Disabilità Giulia Gambini, la quale sottolinea: “Si tratta di un’importante iniziativa che, come al solito, ci consente di promuovere e sostenere quelle che sono le Associazioni del Territorio che si occupano di disabilità attraverso una giornata che vede quali protagoniste le macchine da corsa sui nostri bellissimi Lungarni con l’opportunità di provare, attraverso l’utilizzo di un simulatore, l’emozione di esserne alla guida, rappresentando altresì un’occasione per sensibilizzare il pubblico su quelli che sono i temi della disabilità e resa possibile grazie all’Associazione “Eppursimuove”, in collaborazione con la Squadra Corse Città di Pisa e l’Automobile Club di Pisa“.

Quale sia l’importanza di una tale iniziativa lo precisa Eva Maria Ferral Moreno, in rappresentanza dell’Associazione “Eppursimuove”, evidenziando: “La nostra è un’Associazione Sportiva che tiene ad evidenziare come nonostante la disabilità sia possibile muoversi e fare Sport in modo inclusivo, ragion per cui l’evento organizzato dalla Squadra Corse Città di Pisa si colloca ed abbraccia quella che è la nostra filosofia, potendo coloro che vi parteciperanno vivere quello che è il Mondo delle Corse ed, in particolare, dei Rally, sotto diversi punti di vista,.ovvero compiere un percorso in macchina assieme ad un pilota esperto, al pari di salire e scattare foto su diverse auto che saranno ferme, oltre ad avere a disposizione un simulatore di guida in 3D con cui provare l’emozione della guida a chi magari non l’ha ancora provata, per un evento completamente gratuito in merito al quale come Associazione chiederemo dei contributi volontari per riuscire a portare avanti tutti i progetti a favore dei nostri ragazzi“.

