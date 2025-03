Monastero di San Michele alla Verruca: un appello per il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico e culturale

Written by admin• 3:36 pm• Attualità, Politica, Vicopisano

VICOPISANO – I consiglieri del gruppo Vicopisano del Cambiamento, Roberto Orsolini, Marrica Villa Giobbi, Gian Matteo Giorgi e Mario Palmieri, segnalano la grave condizione del Monastero di San Michele alla Verruca, un sito di rilevante valore storico e culturale risalente all’Alto Medioevo. Situato in una posizione strategica sul Monte Pisano e di proprietà del Comune di Vicopisano, il monastero si trova oggi in uno stato di degrado avanzato, ridotto a rudere e sommerso dall’edera, circondato da alberi secchi che minacciano di crollare. Questa situazione non solo mette a rischio l’edificio stesso, ma anche la sicurezza di chi si avventura nell’area.

L’edera ha ormai ricoperto completamente l’abside, con il peso della vegetazione che rischia di compromettere ulteriormente la stabilità della struttura. All’interno del perimetro si trova una grande cisterna, profonda e priva di protezioni, che rappresenta un pericolo concreto. Inoltre, la totale assenza di recinzioni e di segnaletica espone i visitatori a costanti rischi. L’area, inoltre, è frequentemente invasa da motoveicoli da cross che contribuiscono al degrado ambientale e al danneggiamento del terreno circostante.

A peggiorare la situazione si aggiungono atti vandalici recenti, tra cui il furto di parti del muro medievale e danni irreparabili alla struttura. Anche la strada di accesso al monastero, via di Verruca, versa in condizioni precarie, con scoli d’acqua piovana in cemento che necessitano di manutenzione per garantire la sicurezza del transito, in particolare per le attività agricole della zona. La scarsa manutenzione della viabilità aumenta l’isolamento del sito, rendendo ancora più difficile la sua fruizione.

In risposta a questa situazione, il gruppo consiliare ha presentato una mozione urgente chiedendo interventi immediati. La proposta include la rimozione della vegetazione infestante e degli alberi pericolanti, la messa in sicurezza della cisterna e delle parti più vulnerabili dell’edificio, l’installazione di recinzioni e segnaletica di avvertimento, nonché la manutenzione della via di Verruca per migliorarne l’accessibilità. Inoltre, viene richiesta una maggiore vigilanza sull’area per contrastare attività illegali e si propone l’istituzione di un tavolo di confronto con associazioni culturali, ambientaliste e cittadini per definire un progetto condiviso di recupero e valorizzazione del monastero e del suo contesto paesaggistico.

La speranza è che le istituzioni competenti, insieme alla comunità locale, possano collaborare per restaurare il Monastero di San Michele alla Verruca, preservandolo per le generazioni future. Questo luogo, simbolo della storia e della cultura del territorio, merita di essere recuperato e valorizzato, affinché possa continuare a raccontare il suo passato e diventare una risorsa per il futuro.

Marzo 11, 2025