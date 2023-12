Raccolta porta a porta dei rifiuti: in distribuzione il calendario 2024

Scritto da admin• 4:54 pm• Calci, Attualità, Tutti

PISA – Da alcuni giorni è iniziata, da parte di Geofor, la distribuzione alle famiglie calcesane del calendario 2024 per la raccolta porta a porta dei rifiuti.



Il calendario è già disponibile anche online, sul sito istituzionale del Comune di Calci, e in forma cartacea sia in Municipio (Urp) sia alla biblioteca comunale Leopoldo Meucci, che il mercoledì mattina ospita lo Sportello Tari e lo Sportello Ambiente.



I giorni di raccolta non variano rispetto al 2023: il lunedì e il venerdì viene ritirato l’organico; la carta viene ritirata un martedì sì e l’altro no, quando è previsto il ritiro di sfalci e potature; il mercoledì è la volta dell’indifferenziato; il giovedì della plastica e del multimateriale leggero. Come sempre si raccomanda di conferire il rifiuto del giorno nel contenitore dedicato, da esporre lungo la strada entro le ore 6 del mattino.



Le variazioni in occasione dei giorni festivi del 2024 sono in tutto sei, la prima delle quali il primo dell’anno: lunedì 1 Gennaio 2024 non sarà effettuata la raccolta dell’organico, che sarà recuperata il 2 Gennaio al posto della raccolta degli sfalci.



Sul retro del calendario, infine, il cittadino potrà trovare alcune informazioni utili sulla raccolta dei rifiuti sul territorio comunale di Calci, come i canali da utilizzare per richieste specifiche e per effettuare segnalazioni di disservizi a Geofor, nonché gli orari di apertura e i servizi offerti dallo Sportello Tari, dallo Sportello Ambiente e del Centro di Raccolta di via del Paduletto.



Per quel riguarda la distirubuzione dei sacchini, si ricorda che già da alcuni mesi il sistema è cambiato: i cittadini possono richiedere i sacchini in qualsiasi periodo dell’anno e scegliere se ritirare la fornitura annuale prevista o una fornitura minore “a consumo”, rivolgendosi allo Sportello Ambiente, aperto ogni mercoledì mattina dalle 8,30 alle 12,30.

