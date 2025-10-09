Quirinale 1955: convegno a Pontedera sull’elezione di Giovanni Gronchi

Written by admin• 2:56 pm• Pontedera, Attualità, Eventi/Spettacolo

PONTEDERA – Il Centro Giovanni Gronchi per lo studio del movimento cattolico organizza il convegno “Quirinale 1955, la Repubblica dei partiti e l’elezione presidenziale di Giovanni Gronchi”, in programma il 18 ottobre presso la biblioteca comunale intitolata al Presidente nato a Pontedera, a 70 anni dalla sua elezione.

L’incontro intende ricostruire il contesto politico che portò alla presidenza Gronchi, in discontinuità con gli equilibri di governo e le indicazioni ufficiali del partito di maggioranza, analizzando genesi e impatto della sua presidenza attraverso interventi di esperti di rilievo nazionale sulle principali culture politiche dell’Italia repubblicana.

La sessione mattutina, aperta dai saluti del sindaco Matteo Franconi e presieduta da Paolo Morelli, vedrà gli interventi di Federico Mazzei, Michele Marchi, Jacopo Perazzoli e Gianluca Fiocco. Nel pomeriggio, presieduta da Mazzei, interverranno Gerardo Nicolosi, Matteo Antonio Napolitano, Fabrizio Amore Bianco e Roberto Boldrini.

Il convegno, aperto al pubblico e con la partecipazione di studenti locali, rappresenta un’occasione per approfondire le dinamiche tra sistema dei partiti e Presidenza della Repubblica nella storia politica italiana.

