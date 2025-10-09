Elisabetta Mazzarri (Lista Civica Boggi Sindaco): “Contenti per l’inizio dei lavori alle case popolari in Via Toniolo a Campo. Finalmente una gioia per i cittadini e i residenti”

Written by admin• 2:56 pm• San Giuliano Terme, Politica

SAN GIULIANO TERME – “Dopo decenni di attesa e numerose segnalazioni da parte dei residenti, sono finalmente iniziati i lavori di ristrutturazione nei fabbricati di via Toniolo a Campo“, lo afferma Elisabetta Mazzarri Consigliera Comunale Civica della Lista Boggi Sindaco

“Gli interventi sono mirati su terrazzi e copertura del tetto, due delle criticità più gravi e urgenti segnalate nel corso degli anni. Si tratta di un intervento risolutivo atteso da anni che rappresenta un segnale concreto di attenzione verso la sicurezza, il decoro urbano e la qualità della vita di decine di famiglie che vivono in questi edifici ERP. Gli inquilini hanno espresso soddisfazione e sollievo per l’avvio dei lavori, che da tempo chiedevano come atto di rispetto e di giustizia verso il loro diritto a un’abitazione dignitosa. Desidero ringraziare l’Assessora al Sociale, dott.ssa Candida Pugliese, per la sensibilità e la disponibilità dimostrate nel seguire la vicenda e nel favorire l’avvio dei lavori, dopo anni di promesse non mantenute. Come Consigliera civica di opposizione – continua Mazzarri – continuerò tuttavia a vigilare attentamente sullo svolgimento degli interventi, affinché vengano portati avanti con serietà, efficienza e trasparenza, senza ulteriori ritardi o disagi per i cittadini. Resta inoltre fondamentale pianificare e rispettare la tempistica per il rifacimento della facciata, previsto per l’inizio del nuovo anno, che versa tuttora in condizioni di grave degrado estetico e strutturale. Restituire decoro a questi edifici significa restituire dignità e fiducia a chi li abita. Allo stesso tempo, permangono situazioni problematiche di qualità abitativa anche nelle case popolari di Mezzana, dove continuo a ricevere segnalazioni di disagio da parte dei cittadini residenti, legate a criticità manutentive e sociali di varia natura, cui è fondamentale dare risposte concrete e tempestive. Nessuno deve essere lasciato solo. Le istituzioni devono farsi carico, con senso di responsabilità, dei bisogni reali delle persone e garantire condizioni di vita dignitose a tutti, in particolare a chi vive situazioni di maggiore vulnerabilità. Confermo il mio impegno a seguire da vicino ogni fase dei lavori, a raccogliere le segnalazioni dei residenti e a sollecitare l’Amministrazione affinché non vengano più lasciati indietro i quartieri popolari. La casa è un diritto, non un privilegio — e garantirne la sicurezza e la dignità è un dovere di chi amministra“, conclude Mazzarri.

Last modified: Ottobre 9, 2025