Questi i risultati degli incontri dei campionati di LND per le pisane

Tra sabato 20 e domenica 21 settembre si sono disputati gli incontri dei tornei di Lega Nazionale Dilettanti che hanno coinvolto le squadre della zona di Pisa; questi i risultati e le classifiche.

di Leonardo Miraglia

Serie D

Girone D

III giornata, sabato 20 settembre dalle 17

  • Tuttocuoio 1957 vs Calcio Desenzano: 0-3

Eccellenza Toscana

Girone A

II giornata, domenica 21 settembre dalle 15

  • Fratres Perignano 2019 vs Cenaia 1969: 1-1
  • Real Forte Querceta vs San Giuliano: 1-1

Promozione Toscana

Girone A

II giornata, domenica 21 settembre dalle 15:30

  • Urbino Taccola vs Forte dei Marmi 2015: 1-1

Girone B

II giornata, domenica 21 settembre dalle 15:30

  • Cuoiopelli vs Ginestra Fiorentina: 1-1
  • Mobilieri Ponsacco vs Sancascianese Calcio: 3-1
  • San Miniato Basso Calcio vs Castiglioncello: 0-1

Prima Categoria Toscana

Girone A

I giornata, domenica 21 settembre dalle 15:30

  • Calci 2016 vs Folgor Marlia 1905: 0-2
  • Città di Capannori vs Migliarino Vecchiano: 5-0

Girone B

I giornata, domenica 21 settembre dalle 15:30

  • Atletico Casini Spedalino vs Bellaria Cappuccini: 0-2
  • Fornacette Casarosa vs Montagna Pistoiese: 2-0
  • San Miniato vs Prato Nord: 1-1
  • Staffoli vs Intercomunale Monsummano: 0-2
  • Maliseti Seano vs Stella Rossa: 1-1

Girone D

I giornata, domenica 21 settembre dalle 15:30

  • Donoratico vs Ponsacco 1920: 0-0
  • Forcoli Valdera 1921 vs Portuali Sorgenti: 0-0
  • Geotermica vs Vada 1963: 2-0
  • Pomarance vs Capannoli San Bartolomeo: 0-0

I giornata, domenica 21 settembre dalle 16:30

  • Pecciolese vs Atletico Etruria: 1-3

Seconda Categoria Toscana

Girone G

I giornata, domenica 21 settembre dalle 15:30

  • Atletico Cascina vs Pontasserchio: 0-1
  • Aurora Montaione vs Crespina Calcio: 1-1
  • Capanne Calcio 1989 vs La Corte: 1-1
  • Castelfranco Calcio vs Corazzano: 1-0
  • Pisa Ovest vs Porta a Lucca: 0-4
  • Santa Maria a Monte vs Ponte a Cappiano: 2-1
  • Sextum Bientina vs San Prospero Navacchio: 0-5
  • Tirrenia vs San Romanese Valdarno: 3-1

Girone H

I giornata, domenica 21 settembre dalle 15:30

  • Castelnuovo Val di Cecina vs Riotorto: sospesa
  • Terricciola 1975 vs La Cantera Gabbro: 5-2
  • Volterrana 2016 vs Forte di Bibbona Calcio: 2-0
Last modified: Settembre 22, 2025
