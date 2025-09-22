Questi i risultati degli incontri dei campionati di LND per le pisane

Written by Leonardo Miraglia• 9:40 am• Pisa, Sport

Tra sabato 20 e domenica 21 settembre si sono disputati gli incontri dei tornei di Lega Nazionale Dilettanti che hanno coinvolto le squadre della zona di Pisa; questi i risultati e le classifiche.

Serie D

Girone D

III giornata, sabato 20 settembre dalle 17

Tuttocuoio 1957 vs Calcio Desenzano: 0-3

Eccellenza Toscana

Girone A

II giornata, domenica 21 settembre dalle 15

Fratres Perignano 2019 vs Cenaia 1969 : 1-1

: Real Forte Querceta vs San Giuliano: 1-1

Promozione Toscana

Girone A

II giornata, domenica 21 settembre dalle 15:30

Urbino Taccola vs Forte dei Marmi 2015: 1-1

Girone B

II giornata, domenica 21 settembre dalle 15:30

Cuoiopelli vs Ginestra Fiorentina : 1-1

: Mobilieri Ponsacco vs Sancascianese Calcio : 3-1

: San Miniato Basso Calcio vs Castiglioncello: 0-1

Prima Categoria Toscana

Girone A

I giornata, domenica 21 settembre dalle 15:30

Calci 2016 vs Folgor Marlia 1905 : 0-2

: Città di Capannori vs Migliarino Vecchiano: 5-0

Girone B

I giornata, domenica 21 settembre dalle 15:30

Atletico Casini Spedalino vs Bellaria Cappuccini : 0-2

: Fornacette Casarosa vs Montagna Pistoiese : 2-0

: San Miniato vs Prato Nord : 1-1

: Staffoli vs Intercomunale Monsummano : 0-2

: Maliseti Seano vs Stella Rossa: 1-1

Girone D

I giornata, domenica 21 settembre dalle 15:30

Donoratico vs Ponsacco 1920 : 0-0

: Forcoli Valdera 1921 vs Portuali Sorgenti : 0-0

: Geotermica vs Vada 1963 : 2-0

: Pomarance vs Capannoli San Bartolomeo: 0-0

I giornata, domenica 21 settembre dalle 16:30

Pecciolese vs Atletico Etruria: 1-3

Seconda Categoria Toscana

Girone G

I giornata, domenica 21 settembre dalle 15:30

Atletico Cascina vs Pontasserchio : 0-1

: Aurora Montaione vs Crespina Calcio : 1-1

: Capanne Calcio 1989 vs La Corte : 1-1

: Castelfranco Calcio vs Corazzano : 1-0

: Pisa Ovest vs Porta a Lucca : 0-4

: Santa Maria a Monte vs Ponte a Cappiano : 2-1

: Sextum Bientina vs San Prospero Navacchio : 0-5

: Tirrenia vs San Romanese Valdarno: 3-1

Girone H

I giornata, domenica 21 settembre dalle 15:30

Castelnuovo Val di Cecina vs Riotorto : sospesa

: Terricciola 1975 vs La Cantera Gabbro : 5-2

: Volterrana 2016 vs Forte di Bibbona Calcio: 2-0

