Questi i risultati degli incontri dei campionati di LND per le pisane

Tra sabato 20 e domenica 21 settembre si sono disputati gli incontri dei tornei di Lega Nazionale Dilettanti che hanno coinvolto le squadre della zona di Pisa; questi i risultati e le classifiche.
di Leonardo Miraglia
Serie D
Girone D
III giornata, sabato 20 settembre dalle 17
- Tuttocuoio 1957 vs Calcio Desenzano: 0-3
Eccellenza Toscana
Girone A
II giornata, domenica 21 settembre dalle 15
- Fratres Perignano 2019 vs Cenaia 1969: 1-1
- Real Forte Querceta vs San Giuliano: 1-1
Promozione Toscana
Girone A
II giornata, domenica 21 settembre dalle 15:30
- Urbino Taccola vs Forte dei Marmi 2015: 1-1
Girone B
II giornata, domenica 21 settembre dalle 15:30
- Cuoiopelli vs Ginestra Fiorentina: 1-1
- Mobilieri Ponsacco vs Sancascianese Calcio: 3-1
- San Miniato Basso Calcio vs Castiglioncello: 0-1
Prima Categoria Toscana
Girone A
I giornata, domenica 21 settembre dalle 15:30
- Calci 2016 vs Folgor Marlia 1905: 0-2
- Città di Capannori vs Migliarino Vecchiano: 5-0
Girone B
I giornata, domenica 21 settembre dalle 15:30
- Atletico Casini Spedalino vs Bellaria Cappuccini: 0-2
- Fornacette Casarosa vs Montagna Pistoiese: 2-0
- San Miniato vs Prato Nord: 1-1
- Staffoli vs Intercomunale Monsummano: 0-2
- Maliseti Seano vs Stella Rossa: 1-1
Girone D
I giornata, domenica 21 settembre dalle 15:30
- Donoratico vs Ponsacco 1920: 0-0
- Forcoli Valdera 1921 vs Portuali Sorgenti: 0-0
- Geotermica vs Vada 1963: 2-0
- Pomarance vs Capannoli San Bartolomeo: 0-0
I giornata, domenica 21 settembre dalle 16:30
- Pecciolese vs Atletico Etruria: 1-3
Seconda Categoria Toscana
Girone G
I giornata, domenica 21 settembre dalle 15:30
- Atletico Cascina vs Pontasserchio: 0-1
- Aurora Montaione vs Crespina Calcio: 1-1
- Capanne Calcio 1989 vs La Corte: 1-1
- Castelfranco Calcio vs Corazzano: 1-0
- Pisa Ovest vs Porta a Lucca: 0-4
- Santa Maria a Monte vs Ponte a Cappiano: 2-1
- Sextum Bientina vs San Prospero Navacchio: 0-5
- Tirrenia vs San Romanese Valdarno: 3-1
Girone H
I giornata, domenica 21 settembre dalle 15:30
- Castelnuovo Val di Cecina vs Riotorto: sospesa
- Terricciola 1975 vs La Cantera Gabbro: 5-2
- Volterrana 2016 vs Forte di Bibbona Calcio: 2-0