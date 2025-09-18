Questi i match delle squadre pisane del fine settimana per la Lega Nazionale Dilettanti

Pisa (giovedì, 18 settembre 2025) — Questa fine settimana, tra sabato 20 e domenica 21 settembre, saranno in campo tutte le squadre di calcio dei campionati dilettanti di Pisa e della sua provincia, questo è il programma di tutti i match in programma.
di Leonardo Miraglia
Serie D
Girone D
Sabato 20 settembre dalle 17
- Tuttocuoio 1957 vs Calcio Desenzano – Stadio Leporaia, Ponte a Egola
Eccellenza Toscana
Girone A
Domenica 21 settembre dalle 15
- Fratres Perignano 2019 vs Cenaia 1969 – Stadio Comunale Matteoli, Perignano
- Real Forte Querceta vs San Giuliano – Stadio Comunale Necchi-Balloni, Forte dei Marmi
Promozione Toscana
Girone A
Domenica 21 settembre dalle 15:30
- Urbino Taccola vs Forte dei Marmi 2015 – Stadio Taccola, Uliveto Terme
Girone B
Domenica 21 settembre dalle 15:30
- Cuoiopelli vs Ginestra Fiorentina – Stadio Comunale Masini Santa Croce sull’Arno
- Mobilieri Ponsacco vs Sancascianese Calcio – Stadio Centro sportivo Ciarfella de Le Melorie, Ponsacco
- San Miniato Basso Calcio vs Castiglioncello – Stadio Pagni, San Miniato Basso
Prima Categoria Toscana
Girone A
Domenica 21 settembre dalle 15:30
- Calci 2016 vs Folgor Marlia 1905 – Stadio Comunale, Calci
- Città di Capannori vs Migliarino Vecchiano – Stadio Comunale I Laghetti, Capannori
Girone B
Domenica 21 settembre dalle 15:30
- Atletico Casini Spedalino vs Bellaria Cappuccini – Stadio Ado Nelli, Montemurlo
- Fornacette Casarosa vs Montagna Pistoiese – Stadio Comunale Piero Masoni, Fornacette
- San Miniato vs Prato Nord – Stadio San Miniato, loc. La Scala, San Miniato
- Staffoli vs Intercomunale Monsummano – Stadio Staffoli/Cerbaie, Staffoli
- Maliseti Seano vs Stella Rossa – Stadio Ado Nelli, Prato
Girone D
Domenica 21 settembre dalle 15:30
- Donoratico vs Ponsacco 1920 – Stadio Comunale Bacigalupo, Donoratico
- Forcoli Valdera 1921 vs Portuali Sorgenti – Stadio Comunali Brunner, Forcoli
- Geotermica vs Vada 1963 – Stadio Comunale Florentia, Larderello
- Pomarance vs Capannoli San Bartolomeo – Stadio Comunale, Pomarance
Domenica 21 settembre dalle 16:30
- Pecciolese vs Atletico Etruria – Stadio Alfredo Pagni, Peccioli
Seconda Categoria Toscana
Girone G
Domenica 21 settembre dalle 15:30
- Atletico Cascina vs Pontasserchio – Stadio Comunale Redini, Cascina
- Aurora Montaione vs Crespina Calcio – Stadio Comunale Il Prato, Montaione
- Capanne Calcio 1989 vs La Corte – Stadio Valleverde Capanne, Montopoli Valdarno
- Castelfranco Calcio vs Corazzano – Stadio Comunale Martini, Castelfranco di Sotto
- Pisa Ovest vs Porta a Lucca – Stadio Comunale via Livornese, Pisa
- Santa Maria a Monte vs Ponte a Cappiano – Stadio G. Di Lupo, Santa Maria a Monte
- Sextum Bientina vs San Prospero Navacchio – Stadio Comunale, Bientina
- Tirrenia vs San Romanese Valdarno – Campo Comunale, via Ivizza, Marina di Pisa
Girone H
Domenica 21 settembre dalle 15:30
- Castelnuovo Val di Cecina vs Riotorto – Campo Sportivo Orsini, Castelnuovo Val di Cecina
- Terricciola 1975 vs La Cantera Gabbro – Stadio Fonte delle Donne, Terricciola
- Volterrana 2016 vs Forte di Bibbona Calcio – Stadio Romano Signorini, Volterra
