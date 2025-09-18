Questi i match delle squadre pisane del fine settimana per la Lega Nazionale Dilettanti

Written by Leonardo Miraglia• 5:49 pm• Pisa, Sport

Pisa (giovedì, 18 settembre 2025) — Questa fine settimana, tra sabato 20 e domenica 21 settembre, saranno in campo tutte le squadre di calcio dei campionati dilettanti di Pisa e della sua provincia, questo è il programma di tutti i match in programma.

Serie D

Girone D

Sabato 20 settembre dalle 17

Tuttocuoio 1957 vs Calcio Desenzano – Stadio Leporaia, Ponte a Egola

Eccellenza Toscana

Girone A

Domenica 21 settembre dalle 15

Fratres Perignano 2019 vs Cenaia 1969 – Stadio Comunale Matteoli, Perignano

– Stadio Comunale Matteoli, Perignano Real Forte Querceta vs San Giuliano – Stadio Comunale Necchi-Balloni, Forte dei Marmi

Promozione Toscana

Girone A

Domenica 21 settembre dalle 15:30

Urbino Taccola vs Forte dei Marmi 2015 – Stadio Taccola, Uliveto Terme

Girone B

Domenica 21 settembre dalle 15:30

Cuoiopelli vs Ginestra Fiorentina – Stadio Comunale Masini Santa Croce sull’Arno

– Stadio Comunale Masini Santa Croce sull’Arno Mobilieri Ponsacco vs Sancascianese Calcio – Stadio Centro sportivo Ciarfella de Le Melorie, Ponsacco

– Stadio Centro sportivo Ciarfella de Le Melorie, Ponsacco San Miniato Basso Calcio vs Castiglioncello – Stadio Pagni, San Miniato Basso

Prima Categoria Toscana

Girone A

Domenica 21 settembre dalle 15:30

Calci 2016 vs Folgor Marlia 1905 – Stadio Comunale, Calci

– Stadio Comunale, Calci Città di Capannori vs Migliarino Vecchiano – Stadio Comunale I Laghetti, Capannori

Girone B

Domenica 21 settembre dalle 15:30

Atletico Casini Spedalino vs Bellaria Cappuccini – Stadio Ado Nelli, Montemurlo

– Stadio Ado Nelli, Montemurlo Fornacette Casarosa vs Montagna Pistoiese – Stadio Comunale Piero Masoni, Fornacette

– Stadio Comunale Piero Masoni, Fornacette San Miniato vs Prato Nord – Stadio San Miniato, loc. La Scala, San Miniato

– Stadio San Miniato, loc. La Scala, San Miniato Staffoli vs Intercomunale Monsummano – Stadio Staffoli/Cerbaie, Staffoli

– Stadio Staffoli/Cerbaie, Staffoli Maliseti Seano vs Stella Rossa – Stadio Ado Nelli, Prato

Girone D

Domenica 21 settembre dalle 15:30

Donoratico vs Ponsacco 1920 – Stadio Comunale Bacigalupo, Donoratico

– Stadio Comunale Bacigalupo, Donoratico Forcoli Valdera 1921 vs Portuali Sorgenti – Stadio Comunali Brunner, Forcoli

– Stadio Comunali Brunner, Forcoli Geotermica vs Vada 1963 – Stadio Comunale Florentia, Larderello

– Stadio Comunale Florentia, Larderello Pomarance vs Capannoli San Bartolomeo – Stadio Comunale, Pomarance

Domenica 21 settembre dalle 16:30

Pecciolese vs Atletico Etruria – Stadio Alfredo Pagni, Peccioli

Seconda Categoria Toscana

Girone G

Domenica 21 settembre dalle 15:30

Atletico Cascina vs Pontasserchio – Stadio Comunale Redini, Cascina

– Stadio Comunale Redini, Cascina Aurora Montaione vs Crespina Calcio – Stadio Comunale Il Prato, Montaione

– Stadio Comunale Il Prato, Montaione Capanne Calcio 1989 vs La Corte – Stadio Valleverde Capanne, Montopoli Valdarno

– Stadio Valleverde Capanne, Montopoli Valdarno Castelfranco Calcio vs Corazzano – Stadio Comunale Martini, Castelfranco di Sotto

– Stadio Comunale Martini, Castelfranco di Sotto Pisa Ovest vs Porta a Lucca – Stadio Comunale via Livornese, Pisa

– Stadio Comunale via Livornese, Pisa Santa Maria a Monte vs Ponte a Cappiano – Stadio G. Di Lupo, Santa Maria a Monte

– Stadio G. Di Lupo, Santa Maria a Monte Sextum Bientina vs San Prospero Navacchio – Stadio Comunale, Bientina

– Stadio Comunale, Bientina Tirrenia vs San Romanese Valdarno – Campo Comunale, via Ivizza, Marina di Pisa

Girone H

Domenica 21 settembre dalle 15:30

Castelnuovo Val di Cecina vs Riotorto – Campo Sportivo Orsini, Castelnuovo Val di Cecina

– Campo Sportivo Orsini, Castelnuovo Val di Cecina Terricciola 1975 vs La Cantera Gabbro – Stadio Fonte delle Donne, Terricciola

– Stadio Fonte delle Donne, Terricciola Volterrana 2016 vs Forte di Bibbona Calcio – Stadio Romano Signorini, Volterra















