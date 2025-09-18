Written by Settembre 18, 2025 5:49 pm Pisa, Sport

Questi i match delle squadre pisane del fine settimana per la Lega Nazionale Dilettanti

Pisa (giovedì, 18 settembre 2025) — Questa fine settimana, tra sabato 20 e domenica 21 settembre, saranno in campo tutte le squadre di calcio dei campionati dilettanti di Pisa e della sua provincia, questo è il programma di tutti i match in programma.

di Leonardo Miraglia

Serie D

Girone D

Sabato 20 settembre dalle 17

  • Tuttocuoio 1957 vs Calcio Desenzano – Stadio Leporaia, Ponte a Egola

Eccellenza Toscana

Girone A

Domenica 21 settembre dalle 15

  • Fratres Perignano 2019 vs Cenaia 1969 – Stadio Comunale Matteoli, Perignano
  • Real Forte Querceta vs San Giuliano – Stadio Comunale Necchi-Balloni, Forte dei Marmi

Promozione Toscana

Girone A

Domenica 21 settembre dalle 15:30

  • Urbino Taccola vs Forte dei Marmi 2015 – Stadio Taccola, Uliveto Terme

Girone B

Domenica 21 settembre dalle 15:30

  • Cuoiopelli vs Ginestra Fiorentina – Stadio Comunale Masini Santa Croce sull’Arno
  • Mobilieri Ponsacco vs Sancascianese Calcio – Stadio Centro sportivo Ciarfella de Le Melorie, Ponsacco
  • San Miniato Basso Calcio vs Castiglioncello – Stadio Pagni, San Miniato Basso

Prima Categoria Toscana

Girone A

Domenica 21 settembre dalle 15:30

  • Calci 2016 vs Folgor Marlia 1905 – Stadio Comunale, Calci
  • Città di Capannori vs Migliarino Vecchiano – Stadio Comunale I Laghetti, Capannori

Girone B

Domenica 21 settembre dalle 15:30

  • Atletico Casini Spedalino vs Bellaria Cappuccini – Stadio Ado Nelli, Montemurlo
  • Fornacette Casarosa vs Montagna Pistoiese – Stadio Comunale Piero Masoni, Fornacette
  • San Miniato vs Prato Nord – Stadio San Miniato, loc. La Scala, San Miniato
  • Staffoli vs Intercomunale Monsummano – Stadio Staffoli/Cerbaie, Staffoli
  • Maliseti Seano vs Stella Rossa – Stadio Ado Nelli, Prato

Girone D

Domenica 21 settembre dalle 15:30

  • Donoratico vs Ponsacco 1920 – Stadio Comunale Bacigalupo, Donoratico
  • Forcoli Valdera 1921 vs Portuali Sorgenti – Stadio Comunali Brunner, Forcoli
  • Geotermica vs Vada 1963 – Stadio Comunale Florentia, Larderello
  • Pomarance vs Capannoli San Bartolomeo – Stadio Comunale, Pomarance

Domenica 21 settembre dalle 16:30

  • Pecciolese vs Atletico Etruria – Stadio Alfredo Pagni, Peccioli

Seconda Categoria Toscana

Girone G

Domenica 21 settembre dalle 15:30

  • Atletico Cascina vs Pontasserchio – Stadio Comunale Redini, Cascina
  • Aurora Montaione vs Crespina Calcio – Stadio Comunale Il Prato, Montaione
  • Capanne Calcio 1989 vs La Corte – Stadio Valleverde Capanne, Montopoli Valdarno
  • Castelfranco Calcio vs Corazzano – Stadio Comunale Martini, Castelfranco di Sotto
  • Pisa Ovest vs Porta a Lucca – Stadio Comunale via Livornese, Pisa
  • Santa Maria a Monte vs Ponte a Cappiano – Stadio G. Di Lupo, Santa Maria a Monte
  • Sextum Bientina vs San Prospero Navacchio – Stadio Comunale, Bientina
  • Tirrenia vs San Romanese Valdarno – Campo Comunale, via Ivizza, Marina di Pisa

Girone H

Domenica 21 settembre dalle 15:30

  • Castelnuovo Val di Cecina vs Riotorto – Campo Sportivo Orsini, Castelnuovo Val di Cecina
  • Terricciola 1975 vs La Cantera Gabbro – Stadio Fonte delle Donne, Terricciola
  • Volterrana 2016 vs Forte di Bibbona Calcio – Stadio Romano Signorini, Volterra







