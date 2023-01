Quattrocento partecipanti al Tuffo di Befana a Marina di Pisa

Scritto da admin• 12:46 am• Pisa SC, Attualità, Attualità, Pisa, Tutti, Tutti

MARINA DI PISA – La quindicesima edizione del Tuffo di Befana a Marina di Pisa è andata oltre ogni rosea aspettativa con quattrocento partecipanti che hanno deciso di tuffarsi in acqua nel giorno dell’Epifania in una giornata organizzata dall’Avis in collaborazione con l’amministrazione comunale di Pisa.

Il più giovane a tuffarsi in acqua è stato Tommaso arrivato addirittura da Perugia, la più anziana Edda da Livorno.



Hanno partecipato all’evento Avis Comunale Pisa e Amici del Mare, Befana di Avis, i volontari delle associazioni che supportano il tuffo (CRI, Pubblica Assistenza e Croce Azzurra del Litorale), il Comune di Pisa e Avis Regionale Toscana per il patrocinio, l’assessore Paolo Pesciatini per la condivisione del percorso, IPA per il consueto sostegno, la polizia municipale e il gruppo cinofilo per la sicurezza oltre al gruppo Cani Storti.

“Grazie ai numerosi partecipanti venuti da vari punti della nostra Regione e alla perfetta organizzazione – afferma Paolo Pesciatini assessore al turismo – È stato un momento di amicizia, condivisione, solidarietà e-job. Venerdì ricorrone i 160 anni dalla nascita di D’Annunzio che amava la nostra Marina, con lui potremmo dire: “Ottima e’ l’acqua…del nostro litorale”.

