Pisa, Geonight 2026: intelligenza artificiale e città del futuro al Cinema Arsenale

Written by Redazione• 2:52 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA- Sarà dedicato al rapporto tra tecnologia e sviluppo urbano l’incontro “Intelligenza artificiale e città del futuro”, organizzato dall’Università di Pisa nell’ambito della Geonight 2026. L’appuntamento è in programma venerdì 10 aprile alle ore 17.30 al Cinema Arsenale, in vicolo Scaramucci.

Promossa a livello internazionale da EUGEO e IGU, la Geonight è un’iniziativa che punta ad avvicinare il pubblico ai temi della geografia attraverso eventi divulgativi e momenti di confronto.

Il programma si aprirà alle 17.30 con la presentazione del volume “Intelligenza Artificiale (IA) e nuovo urbanesimo: forme e visioni della città del futuro” (FrancoAngeli, 2025), firmato da Michela Lazzeroni e Antonello Romano. L’incontro sarà introdotto da Francesco Marcelloni, dell’Università di Pisa e co-coordinatore dello Spoke 1 – Human Centered AI del progetto PNRR FAIR. Insieme agli autori interverranno Alberto Mario Banti, Veronica Neri e Paola Zamperlin, in un confronto interdisciplinare tra storia, filosofia e geografia.

Alle 18.30 è prevista la tavola rotonda “Intelligenza artificiale e città di Pisa”, che metterà a confronto istituzioni, imprese e mondo accademico sulle prospettive di sviluppo tecnologico e urbano del territorio. Tra i partecipanti Stefano Del Corso, Andrea Di Benedetto, Franco Falorni, Leonardo Germani, Patrizia Pacini e Frida Scarpa.

La serata si concluderà alle 20.30 con la proiezione gratuita del film “Blade Runner” (1982) di Ridley Scott, introdotta da Chiara Tognolotti.

La partecipazione è libera e gratuita fino a esaurimento dei posti disponibili.

FOTO TRATTA DAL SITO DI UNIPI.

Last modified: Aprile 8, 2026