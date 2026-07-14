Punto e Pasta a Marina di Pisa, la novità di una pokè take-away, che richiama la tradizione del “fatto in casa”

Written by Redazione• 11:32 am• Redazionale aziende

MARINA DI PISA – Tra pochi mesi, Punto e Pasta segnerà il suo primo anno di successo: a pochi passi dal Porto di Marina di Pisa, Rebecca Chiaverini, la titolare, ha deciso di far scoprire, e soprattutto assaggiare, la sua pasta fresca “fatta in casa come una volta”. Che sia ripiena e/o di forme diverse, la pasta non è la sola cosa che potrai trovare da Punto e Pasta: proposte di gastronomia e dolci, sono l’altro pezzo forte del locale, disponibili tutto l’anno. E in estate? Via alle freschissime insalatone di verdura e di pasta, anche queste componibili.

di Melania Pulizzi

Scegli il tipo di pasta che ti piace e mettici il sugo che vuoi! Stessa cosa per le insalatone, dove puoi scegliere tu il mix per una pokè personalizzata. Questa è una delle tante particolarità di Punto e Pasta, dove la passione di Rebecca per la cucina, la si può trovare in ogni dettaglio: dall’attenzione alla qualità degli ingredienti utilizzati, per far assaporare la vera essenza della tradizionale cucina, sia locale che Toscana, all’accorrente per il pasto da asporto.

Piattini, posate, bicchieri, tovaglioli, Rebecca ha pensato a tutto ciò che ti può servire per gustarti la tua pokè direttamente in spiaggia, oppure da portare a casa dove, una volta finito di mangiare, non avrai niente da pulire. Dallo studente, al lavoratore, al turista (comprese le casalinghe che vogliono prendersi una giornata di pausa), chiunque potrà trovare da Punto e Pasta la possibilità di comporsi un pranzo o una cena completa da portarsi via. E nel weekend? Da questa estate Rebecca ha proposto, esclusivamente nel weekend, uno sfizioso aperitivo con formaggi, salumi e altre novità, sempre take-away!

Le collaborazioni portano sempre a farsi conoscere e, Rebecca, ha pensato ormai da qualche mese di buttarsi nel progetto di rifornire i ristoranti che le richiedono la pasta fresca, portandogliela direttamente al locale; un progetto che sta prendendo sempre più piede grazie al passaparola e all’apprezzamento dei suoi prodotti.

Last modified: Luglio 14, 2026