“Birds, le vibrazioni della natura”: a San Rossore il jazz incontra i suoni del bosco

Written by Redazione• 12:13 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Le voci del bosco diventano paesaggi sonori tra jazz, musica contemporanea e improvvisazione. Venerdì 17 luglio, alle 18.30, nel giardino di Villa Giraffa a San Rossore, arriva “Birds, le vibrazioni della natura”, appuntamento della rassegna ambientale e culturale ViviParco 2026.

Protagonista sarà il quintetto guidato da Tommaso Iacoviello alla tromba, con Nazareno Caputo al vibrafono, Nicolò Francesco Faraglia alla chitarra, Saverio Cacopardi alla batteria e Ferdinando Romano al contrabbasso.

Il progetto nasce da una ricerca sui paesaggi sonori naturali, trascritti e reinterpretati in musica. Ogni brano si ispira a suoni come il canto degli uccelli, il fruscio delle foglie o il rumore di un ruscello, trasformandoli in composizioni originali e momenti di improvvisazione.

«Vogliamo utilizzare la musica come veicolo per parlare di bioacustica, conservazione e bellezza dei suoni naturali, sensibilizzando il pubblico alla protezione degli ecosistemi naturali – spiega Iacoviello –. Il lavoro è stato stimolato dalle registrazioni raccolte dal professor Pavan nel Parco della Valsolda».

L’evento rientra nel programma di ViviParco 2026, la rassegna che propone arte, musica e incontri alla ricerca di un nuovo equilibrio tra uomo e natura. Nell’occasione sarà possibile visitare anche la mostra di Martina Rotondo, “Bestiario Esistenziale”.

L’ingresso è gratuito, con ultimi posti disponibili e prenotazione consigliata al link https://bit.ly/BirdsSanRossore.

Gli eventi a San Rossore sono organizzati dal Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli, con il sostegno di Fondazione Pisa e Regione Toscana, in collaborazione con il Comune di Pisa, Acquario della Memoria con il festival Animali Narranti, Auser Musici con il Festival Toscano di Musica Antica, l’associazione Lungofiume, l’associazione Fanny Mendelssohn, Pisa Jazz Rebirth e Top 5 Viaggi.

Il programma completo è disponibile sul sito www.parcosanrossore.org.

Last modified: Luglio 14, 2026