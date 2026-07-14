Written by Luglio 14, 2026 12:08 pm Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

Ad Eliopoli Summer una settimana da non perdere

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CALAMBRONE Mercoledì 15 luglio inizia una settimana densa di eventi tutte le sere che culminerà con lunedì 20 luglio con la intervista del giornalista Stefano Zurlo a Michele Conti sindaco di Pisa passando per il talk show di Cambiamo musica venerdi 17 luglio con Alba Parietti e Grazia di Michele come ospiti principali e al tribute in acustico sabato 18 degli Oasis.

Inoltre venerdi e sabato avremo il mercatino dedicato a VINTAGE E VINILI a cura di GANZO EVENTI culturali

Mercoledì 15 luglio sulla pedana Pandemonium avremo una selezione musicale dalle 19 in poi dedicata agli anni 80 e 90 curata da Steve Martin DJ all’insegna del divertimento e giovedì 16 luglio alle ore 22 sul palco centrale avremo una serata di ESTATE CON IL TIRRENO nella quale Cristiano Marcacci intervista Nicola Fratoianni segretario di Sinistra italiana e deputato di AVS.

Last modified: Luglio 14, 2026
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