Ad Eliopoli Summer una settimana da non perdere

Written by Redazione• 12:08 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

CALAMBRONE – Mercoledì 15 luglio inizia una settimana densa di eventi tutte le sere che culminerà con lunedì 20 luglio con la intervista del giornalista Stefano Zurlo a Michele Conti sindaco di Pisa passando per il talk show di Cambiamo musica venerdi 17 luglio con Alba Parietti e Grazia di Michele come ospiti principali e al tribute in acustico sabato 18 degli Oasis.

Inoltre venerdi e sabato avremo il mercatino dedicato a VINTAGE E VINILI a cura di GANZO EVENTI culturali.

Mercoledì 15 luglio sulla pedana Pandemonium avremo una selezione musicale dalle 19 in poi dedicata agli anni 80 e 90 curata da Steve Martin DJ all’insegna del divertimento e giovedì 16 luglio alle ore 22 sul palco centrale avremo una serata di ESTATE CON IL TIRRENO nella quale Cristiano Marcacci intervista Nicola Fratoianni segretario di Sinistra italiana e deputato di AVS.

Last modified: Luglio 14, 2026