Bar Tabacchi Gelateria “Artemis” a Marina di Pisa, dalla Grecia all’Italia, il sogno di Kledis e Elda

Written by Redazione• 11:28 am• Redazionale aziende

MARINA DI PISA – Il Bar Tabacchi Gelateria “Artemis” nasce nel 2022 in via Padre Agostino da Montefeltro 21 a Marina di Pisa, in uno dei punti più suggestivi del litorale pisano, il suo lungomare. Il locale, dallo stile fresco e rilassante, rappresenta per i titolari Kledis ed Elda, un progetto per la vita, a cui hanno creduto fin da subito, dandogli il nome della loro bambina, “Artemis”, dal greco “La dea della caccia”.

di Melania Pulizzi

“La realizzazione di un sogno che ho avuto fin da piccola; è un traguardo che ci dà tanta soddisfazione” – commenta emozionata Elda, fatto di passione, sacrifici e tanto amore; e lo si può vedere dall’attenzione che entrambi mettono in ogni piccolo angolo del loro locale, alla moda e sempre tirato a lucido.

Il loro gelato artigianale, preparato sapientemente da Elda, è il loro fiore all’occhiello, realizzato con ingredienti sempre freschissimi, dalla lavorazione quotidiana; i gusti sono davvero molti, dai grandi classici, come le creme e quelli alla frutta, alle novità più sfiziose che arrivano a cadenza settimanale o per qualche occasione, come quella attuale dei mondiali di calcio, per la quale Elda ha scelto di dedicare una variante di gusto veramente stuzzicante, dal nome Dream Cup, per un viaggio dai sapori esotici e dai colori vivaci, che racchiude tutta l’atmosfera di un evento che unisce milioni di persone; nella sua proposta Elda ha mixato la dolcezza della papaya, le note intense del passion fruit, la variegatura alla guava e cranberry, completando il tutto con un fresco tocco di lime…assolutamente da non perdere!

Ad ogni modo, a mantenere la supremazia sugli altri, resta comunque il gusto “Artemis”, fatto di base biscottino senza glutine, con l’aggiunta di cioccolato fondente, variegatura ai fiori d’arancio e meringhe. La particolarità dei gelati di Artemis è quella di essere, per alcuni gusti, anche senza lattosio, come quelli alla frutta, con la possibilità di scegliere il cono senza glutine. Ed Elda sarà ben felice di poter descrivere con precisione, tutti i dettagli della loro sicurezza.

E, a proposito di novità, il Bar Gelateria “Artemis” ha lanciato la sua card-gelato, dove a ogni 10 timbri, sarà data una vaschetta di gelato da 350g in omaggio!

Ma le golosità non sono finite, in quanto da “Artemis” è possibile trovare anche ghiaccioli realizzati con polpa di frutta fresca, piccoli coni gelato già pronti e lo yogurt, arricchito da infiniti condimenti a scelta, così come le buonissime crêpes.

Il Bar Gelateria “Artemis” è perfetto a partire dalla prima colazione, allo spuntino di metà mattina, fino alla pausa pranzo, con tante proposte di pezzi sia dolci che salati, dai cornetti, alle sfoglie, alle focacce ripiene, fino a dei veri e propri piatti espressi terminati con un buon caffè, tutto da gustare nel fresco della loro splendida veranda vista-mare, dove la sera è possibile godersi anche un fresco cocktail.

“Il nostro obiettivo è quello di accontentare tutti i nostri clienti, presenti e futuri, venendo incontro alle esigenze di ognuno” – conclude Kledis, mentre ci presenta il nuovo punto dedicato al servizio tabacchi, all’interno del locale, con distributore di sigarette esterno.

Last modified: Luglio 14, 2026