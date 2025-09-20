Pulizia della spiaggia di Boccadarno: oltre 5 tonnellate di rifiuti raccolti

Written by admin• 2:16 pm• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Una mattinata per riportare la spiaggia di Boccadarno, lato San Rossore, al suo stato naturale con la rimozione di tutta la spazzatura che nelle ultime settimane si era qui depositata in arrivo dal mare e dai fiumi.

Dopo lo stop estivo necessario per non disturbare le nidificazioni di fratino e tartaruga, sono ripartite nel Parco le iniziative di pulizia della spiaggia. Sabato 20 settembre, in occasione del World Clean Up Day, sono entrate in azione 150 persone coordinate dall’associazione Acchiapparifiuti con il presidente Sergio Giovannini, con l’apporto fondamentale del Lions Pisa Host con il generale Amadio ed il presidente Marzio Piselli e di numerose altre associazioni e realtà del territorio: Ente Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli, Volontari del Parco, Guardie del Parco, Comune di Pisa con la presenza dell’assessore Giulia Gambini, Geofor, Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno, Croce Azzurra Litorale Pisano, Misericordia di Pisa con il commissario straordinario Sandra Capuzzi, Teatro Vertigo Cai Livorno, Lega Navale Italiana sezione di Pisa, Circolo Zona D, Lions Club Pisa Host, Nogra, Live Better, Mezzaluna Rossa Kurdistan, Leroy Merlin, Decathlon, MayDayEarth.

Oltre 5 le tonnellate di spazzatura raccolta, importante il contributo delle imbarcazioni messe a disposizione dalla Lega Navale che hanno permesso di raccogliere i rifiuti anche nei pennelli di spiaggia più lontani dalla strada con il successivo trasporto dei sacchi presso la sede dell’associazione sul lungarno D’Annunzio dove saranno raccolti da Geofor.

Prossimo appuntamento domenica 28 settembre per la pulizia della spiaggia del Gombo con Plastic Free Onlus, posti limitati per la capienza dei trasporti, necessario iscriversi al link https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/12659/28-set-pisa

Settembre 20, 2025