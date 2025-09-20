Eligi e Balducci inaugurano il comitato elettorale a Pontasserchio: “La Toscana che guarda avanti”

Written by admin• 12:46 pm• San Giuliano Terme, Attualità, Eventi/Spettacolo, Politica

SAN GIULIANO TERME – Si è tenuta venerdì 19 settembre l’inaugurazione a Pontasserchio in Via di Vittorio, 34 del comitato elettorale di Federico Eligi e Agnese Balducci, candidati per le prossime elezioni regionali in Toscana in appoggio ad Eugenio Giani.

L’evento ha rappresentato l’avvio ufficiale della campagna elettorale dei due esponenti politici, che hanno presentato i punti cardine del loro impegno per il territorio. Ha introdotto l’inaugurazione Sergio Di Maio, già sindaco di San Giuliano Terme ed ex presidente della Società della Salute.

Agnese Balducci, insegnante di scuola secondaria superiore, ha posto l’accento sulla necessità di un dialogo costante tra mondo dell’istruzione e istituzioni regionali: “La scuola è il cuore del nostro futuro – ha affermato –. Mi impegno a portare in Regione le istanze di studenti, insegnanti e famiglie, per rafforzare il ponte tra scuola e istituzione e dare risposte concrete ai problemi che ogni giorno viviamo nelle aule e nelle famiglie. Un modello sociale che abbracci le tre sfere che interessano i cittadini e danno dignità : scuola, lavoro e sanità”.

Nel suo intervento, Federico Eligi ha sottolineato la vocazione operativa del movimento: “Il nostro è il partito del fare – ha dichiarato l’ex assessore –. Vogliamo costruire strategie concrete per vincere queste elezioni e rendere la Toscana ancora più forte, moderna e competitiva”.

Il Comitato elettorale di Pontasserchio in Via di Vittorio, 34, rimarrà aperto il martedì e il giovedì dalle 18 alle 20, per l’ascolto delle problematiche dei cittadini.

L’apertura del comitato elettorale segna dunque l’inizio di una campagna incentrata su azione, ascolto e concretezza. Eligi e Balducci hanno ribadito la volontà di costruire una Toscana più forte, più vicina ai cittadini e alle loro esigenze.

Settembre 20, 2025