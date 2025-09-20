Elena Meini (Lega): Il Caso Keu è una ferita tuttora aperta”

Written by admin• 2:47 pm• Pisa, Politica

“Prosegue il processo ma restano ancora dubbi su eventuali altri siti dove potrebbe essere presente l’inquinante.”

PISA – “Ancora un’udienza, nell’ambito dell’inchiesta Keu, un processo molto importante e che, per la copiosità e complessità dei documenti da analizzare, si prevede piuttosto lungo– afferma Elena Meini, Capogruppo in Consiglio regionale della Lega, già Presidente della Commissione d’inchiesta sulle infiltrazioni mafiose.

“Ma a parte la determinante rilevanza del dibattimento in corso al tribunale di Firenze, questa drammatica vicenda è, ovviamente, una lacerante ferita aperta, specialmente per tutte quelle persone che sono state coinvolte direttamente dal fatto-prosegue il Consigliere.” “Gravissima, poi, la possibile commistione fra una certa politica regionale e locale ed una rete malavitosa, purtroppo radicatasi sul territorio della provincia di Pisa e di altre zone della Toscana – precisa l’esponente leghista.”

“I magistrati, di cui abbiamo la massima stima, faranno il loro dovere, ma è fondamentale che non si spengano mai i riflettori, anche mediatici, su una questione dai mille risvolti che, ci auguriamo, verranno pienamente svelati nel corso delle varie udienze-sottolinea la rappresentante della Lega.” “Siamo e rimaniamo garantisti, ma quanto successo è di una gravità assoluta, senza tralasciare il fatto che potrebbero esserci ancora dei luoghi in cui il keu non sia stato identificato, con tutte le inevitabili potenziali nefaste conseguenze per la salute dell’uomo e dell’ambiente circostante“, conclude Elena Meini.”

Last modified: Settembre 20, 2025