Piazza dei Miracoli, quasi 48mila ingressi serali nella prima estate di aperture fino alle 22.30

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PISA- Si chiude con 47.698 ingressi nelle ore serali, pari a una media di 628 visitatori a sera, la prima estate della Piazza dei Miracoli aperta fino alle 22.30. Dal 17 giugno al 31 agosto, per 76 sere consecutive, Cattedrale, Torre Pendente, Battistero, Camposanto Monumentale, Museo dell’Opera del Duomo e Museo delle Sinopie hanno formato un unico sistema di visita accessibile anche dopo il tramonto.

La sperimentazione ha registrato una risposta significativa da parte del pubblico e, secondo il bilancio dell’Opera della Primaziale Pisana, ha anche sostenuto i costi aggiuntivi necessari alla sua realizzazione, senza gravare sull’equilibrio della gestione.

L’iniziativa era stata pensata non soltanto come estensione degli orari, ma come un servizio capace di rispondere alle nuove esigenze dei visitatori. In un’estate caratterizzata da temperature elevate, la possibilità di visitare il complesso monumentale nelle ore più fresche ha consentito di distribuire maggiormente i flussi nell’arco della giornata e di alleggerire la concentrazione nelle fasce centrali.

«I quasi 48 mila ingressi serali ci dicono che questa possibilità è stata utilizzata e apprezzata – dichiara Andrea Maestrelli, presidente dell’Opera della Primaziale Pisana –. In settimane di caldo particolarmente intenso, poter scegliere di visitare la Piazza dopo il tramonto è diventato un servizio reale. E c’è un altro elemento importante: l’iniziativa ha più che sostenuto i costi necessari per essere realizzata».

Per l’Opera, il risultato apre ora una riflessione sulle prossime stagioni. Il progetto ha infatti introdotto una formula continuativa, sette giorni su sette per tutta l’estate, diversa dalle tradizionali aperture straordinarie concentrate in singole date.

«La sostenibilità, per noi, è anche questo – aggiunge Maestrelli –: custodire il patrimonio, migliorare la qualità della visita e farlo con scelte responsabili, capaci di produrre valore per Pisa e per il suo territorio».

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Last modified: Settembre 21, 2026