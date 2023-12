Pugilato. Grande successo per l’undicesima edizione del Memorial Fratelli Burchi

Scritto da admin• 12:54 pm• Nuova Categoria

PISA – Si è svolta domenica 17 dicembre presso il Palazzetto dello Sport di Pisa, la XI edizione del “Memorial F.lli Burchi”, riunione di Boxe a livello Dilettanti che è servita a testare la crescita di interessanti realtà, in specie fra le due più affermate Società del nostro territorio, vale a dire l’Associazione Pugilistica Galilei di Pisa ed il San Giuliano Boxing Team di San Giuliano Terme.

di Giovanni Manenti

Un pomeriggio che ha coinvolto il pubblico presente grazie alle prestazioni degli atleti che hanno dato vita ad 11 incontri – 6 fra pugili delle Categorie Giovanili e 5 della Categoria Elite –tutti molto equilibrati ed incarti, al quale non è voluto mancare, come consuetudine, il Sindaco di San Giuliano Terme Sergio Di Maio, grande appassionato di Pugilato nonché venuto a sostenere i ben otto atleti del San Giuliano Boxing Team, che si sono alternati sul ring, ma che ha visto altresì la presenza dell’Assessore allo Sport del Comune di Pisa, unitamente al Consigliere Comunale Lorenzo Vouk.

Nel complesso, buoni risultati per i pugili delle due ricordate scuderie, con i cinque rappresentanti della “Galilei” a subire due sconfitte su altrettanti incontri a livello giovanile, ma ampiamente riscattatisi con i tre successi nella Categoria Elite, mentre il bottino raccolto dal San Giuliano Boxing Team parla di 4 vittorie ed altrettante sconfitte, con la curiosità che in quattro occasioni si sono affrontati pugili delle rispettive Società ed anche in questo caso la parità l’ha fatta da padrona, con due affermazioni per parte, mentre ad essere premiato quale miglior pugile della riunione è risultato Simone Marocchini della Pugilistica Galilei, impostosi nell’incontro Elite sino a 92 chilogrammi.

Sicuramente, una serata che può avere fatto da veicolo pubblicitario per lo Sport della “Nobile Arte”, come ha ricordato a conclusione della stessa Andrea Burchi, Presidente della Pugilistica Galilei, sottolineando: “Anche quest’anno siamo riusciti ad organizzare questo Memorial che è dedicato al ricordo di mio padre e mio zio nella continuità di una tradizione familiare che dura da decenni, avendo praticato la Boxe anch’io e mio figlio, nella speranza che iniziative di questo tipo possano servire a riportare il Pugilato a Pisa in quanto l’interesse sta un po’ scemando non richiamando quel giro di affari rispetto ad altri Sport“.”Fortunatamente“, conclude Andrea Burchi, “l’Amministrazione Comunale ci sta dando un aiuto per l’organizzazione di questi eventi ed al riguardo è stata molto gradita la presenza alla riunione dell’Assessore allo Sport Frida Scarpa, il che sinceramente rappresenta una piacevole novità rispetto al passato, il che ci conforta nel proseguire nella nostra attività che ha vissuto un’ottima stagione, avendo portato due pugili ai Campionati Nazionali e tra l’altro proprio due match di stasera hanno rappresentato una rivincita per i nostri rappresentanti, che stavolta si sono imposti riscattando le sconfitte dell’incontro precedente“.



Risultati della Riunione

Categoria Allievi (40kg)

Daniel Demida (San Giuliano Boxing Team) b. Nicola Bindi (Pugilistica Galilei) ai punti

Categoria Schoolboy (40kg)

Tiago Procopio (San Giuliano Boxing Team) b. Daniele Bertani (Acc. dello Sport Livorno) per sospensione cautelativa

Categoria Schoolboy (52kg)

Luca Bargagna (Acc. Pugilistica Livornese) b. Leon Procopio (San Giuliano Boxing Team) ai punti

Categoria Schoolboy (60kg)

Raul Fortunanto (Pugilistica Lucchese) b. Matteo Marchis (Pugilistica Cascinese) ai punti

Categoria Junior (65kg)

Jacopo De Patta (San Giuliano Boxing Team) b. Gabriel Gazzoli (Pugilistica Galilei) ai punti

Categoria Youth (67kg)

Jorgen Dushku (Acc. dello Sport Livorno) b. Gabriele Di Sarli (Boxe Fusco Calcinaia) ai punti

Categoria Elite (75kg)

Giordano Di Paola (San Giuliano Boxing Team) b. Andrea Vicedomini (Boxe Fusco Calcinaia) ai punti

Categoria Elite (67kg)

Alessio Butteri (Acc. dello Sport Livorno) b. Claudio Celandroni (San Giuliano Boxing Team) ai punti

Categoria Elite (92kg.)

Simone Marocchini (Pugilistica Galilei) b. Emiliano Pucci (San Giuliano Boxing Team) ai punti

Categoria Elite (67kg)

Samuele Marocchini (Pugilistica Galilei) b, Bruno Martins (Pugilistica Cascinese) ai punti

Categoria Elite (71kg)

Giovanni Spinelli (Pugilistica Galilei) b. Lorenzo Pellegrino (San Giuliano Boxing Team) ai punti

