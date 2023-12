Il concerto di fine anno in piazza con Fabri Fibra, tante sorprese e un contest

Scritto da admin• 5:39 pm• Pisa, Spettacolo, Tutti

PISA – Che l’unione faccia la forza viene confermato dal programma annunciato a dall’Amministrazione Comunale di Pisa per il consueto Concerto di fine Anno in Piazza dei Cavalieri, nel senso che dalla sinergia tra l’Assessorato al Commercio e Turismo e l’Assessorato alle Politiche Giovanili, questo appuntamento raddoppia con una anteprima sabato 30 dicembre con dedicato ad un contest dal cui esito i vincitori apriranno il Concerto di domenica 31 dicembre, così come illustrato dai rispettivi Assessori Paolo Pesciatini e Frida Scarpa.

di Giovanni Manenti

Ecco, quindi, che sabato 30 dicembre (a partire dalle ore 21.30) si svolgerà il “Pisa Next Year Contest” che vedrà salire sul palco di Piazza dei Cavalieri giovani artisti emergenti locali tra danza e musica che avranno così modo di farsi conoscere dal grande pubblico, con a seguire il Dj-set di uno degli artisti più amati del panorama musicale italiano, Samuel DJSET from Subsonica, così che i vincitori delle due distinte Categorie si esibiranno all’indomani, domenica 31 dicembre sullo stesso palco per aprile (a partire dalle ore 22.00) il Dj-set di Albertino di Radio Deejay e M2O, lo show case di Fabri Fibra, il Dj-set di Ricky Le Roy from Metempsicosi, mentre, allo scoccare della Mezzanotte, sarà lasciato spazio ai tradizionali fuochi d’artificio dal Ponte di Mezzo, visibili dai Lungarni.

Una novità, rispetto alle passate fine anno, chel’Assessore alle Politiche giovanili Frida Scarpa commenta: “Si è deciso di unire le forze per provare a regalare a Pisa un doppio appuntamento in vista del nuovo anno, ragion per cui, spingendo il piede sull’acceleratore delle politiche giovanili, abbiamo cercato di organizzare un contest per la serata di sabato 30 dicembre che vedrà affrontarsi in gara gruppi emergenti sia di canto che di ballo, con i vincitori delle ricordate discipline ad avere l’onore di aprire il Concerto del 31 dicembre che vedrà salire sul palco di Piazza dei Cavalieri un personaggio importante come Fabri Fibra, mentre a sostegno della serata del 30 è stato deciso di abbinare un nome conosciuto come quello di Samuel dei Subsonica ed ex giudice di X-Factor, da sempre molto vicino ai giovani e che manderà in onda un DJset“.

Una iniziativa portata avanti a quattro mani dai due Assessori per venire maggiormente incontro ai giovani e, pertanto, sposata anche dall’Assessore al Commercio e Turismo Paolo Pesciatini, il quale osserva: “All’interno della “Pisa città del Natale” abbiamo pensato di dare vita ed allungare in qualche modo le iniziative previste durante tutto il periodo delle festività natalizie, ed ecco quindi che il 30 e 31 dicembre divengono due appuntamenti strettamente collegati fra loro per consentire anche ai nostri ospiti di restare in città grazie alla presenza di artisti così importanti come Samuel dei Subsonica che si esibirà il 30, mentre il giorno successivo lasceremo il 2023 ed accoglieremo il 2024 con Fabri Fibra, Albertino e Ricky Le Roy, oltre ai tradizionali fuochi d’artificio dal Ponte di Mezzo, circostanza che ci fa ben sperare per una fine anno di assoluto livello ed apprezzata dal pubblico“.

Sono pertanto ancora in corso in questi giorni le selezioni per partecipare al “Pisa Next Year Contest” che vedrà esibirsi sul palco gruppi musicali e di danza, selezionati da una specifica giuria. Per i giovani talenti che vogliono partecipare alle selezioni, è possibile inviare per email un video della propria performance alla direzione artistica del contest (all’indirizzo gianlucadelcarlo7423@gmail.com) entro e non oltre le ore 18 di sabato 23 dicembre

